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Выпущена первая тестовая версия нового Android

14.03.2019 12:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Google выпустила первую бета-версию операционной системы Android Q для разработчиков. Об этом пишет TJournal.

Выпущена первая тестовая версия нового Android
Фото: Android Central

Android Q доступен для всех смартфонов Pixel, начиная с первого поколения. Google пока не объявил дату выхода ОС для пользователей.

В Android Q добавили дополнительные настройки доступа приложений к информации об устройстве. Теперь пользователи смогут запрещать приложениям получать доступ к местоположению в фоновом режиме. Подобное ограничение добавлено для фото, видео, аудио и любых скачанных на смартфон файлов.

В Google усилили поддержку ОС для смартфонов с гибкими экранами. Приложения в режиме разделенного экрана лучше оптимизируются под размер дисплеев.

Еще одно нововведение Android Q — функция, благодаря которой системные настройки, включая Bluetooth, Wi-Fi или авиарежим, отображаются на специальной панели в зависимости от приложения. Пользователи смогут вызывать вкладку в интерфейсе приложения и управлять настройками без необходимости заходить в приложение настроек. Например, из браузера могут быть доступны настройки сети.

Google обновила кнопку «поделиться». Например, если владелец устройства захочет отправить ссылку, то приложение предложит нажать на кнопку «копировать». Разработчики смогут интегрировать эту функцию в свои приложения, чтобы пользователи могли быстрее обмениваться контентом. Меню будет загружаться заранее в фоновом режиме.

В Android Q появились новые функции для фото и видео. Сторонние приложения получат доступ к картам глубины, которые строятся во время съемки в портретом режиме, чтобы точнее обрабатывать фото и предлагать новые варианты размытия и боке. Компания также объявила, что ОС получит поддержку видеокодека следующего поколения AV1, который предлагает улучшенное качество стриминга.

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Google выпустила первую бета-версию операционной системы Android Q для разработчиков. Об этом пишет TJournal.
 
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