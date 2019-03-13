Центр «Стартап Технологии» объявляет о запуске первого венчурного акселератора в Беларуси

Центр « Стартап Технологии » объявляет о начале приема заявок на первую регулярную акселерационную программу, в рамках которой участники смогут создать стартап с нуля за 45 дней. Обучение бесплатное.

Прием заявок в венчурный акселератор «Стартап Технологии» открыт до 10 апреля 2019. Подать заявку на участие может любой желающий. Единственное что для этого нужно - искреннее желание пройти программу и запустить собственный стартап.

Обучение будет проходить в онлайн-формате. Участники программы будут просматривать видео уроки, и выполнять специальные задания.

Кроме самостоятельного изучения материалов и выполнения практических заданий, участники программы смогут консультироваться по всем вопросам с опытными наставниками.

Финалисты программы смогут представить свои проекты инвесторам на специальном мероприятии, где состоится подробный разбор проектов с участием самых известных венчурных инвесторов Беларуси и России, поэтому у участников есть реальный шанс привлечь инвестиции в размере до 45.000 долларов США в проект.

Кроме того, лучшие проекты получат путевку в финал крупнейшего конкурса стартапов « СТАРТАП ГОДА ».

Акселератор «Стартап Технологии» создан при поддержке компании « Венчурный Акселератор » и венчурного инвестора №1 в России по итогам 2016 , 2017 , 2018 годов Александра Румянцева, в портфеле которого более 60 стартапов. Центр «Стартап Технологии» является эксклюзивным партнером компании «Венчурный Акселератор» на территории Республики Беларусь.

По словам директора центра поддержки предпринимательства «Стартап Технологии» Алексея Шабловского, участники акселерационной программы за полтора месяца пройдут путь от идеи до запуска проекта, который обычно занимает многие месяцы и даже годы. Это стало возможным благодаря использованию технических средств обучения и профессиональной поддержке со стороны менторов. Это позволит предпринимателям приобрести необходимые знания и умения, такие как: анализ ниш и рынков, конкурентный анализ, построение команды, сегментация клиентов, создание минимальной жизнеспособной версии продукта (MVP), организация продаж, масштабирование и многое другое.

Как отметил венчурный инвестор Александр Румянцев, акселерация дает участникам возможность превратить свою идею в технологичный стартап, который будет понятен инвесторам. По его словам, центр «Стартап Технологии» является лидером стартап-движения в Беларуси, и создаваемая площадка позволит предпринимателям преобразовать свои идеи в реальный бизнес при мощной поддержке наставников.

Подать заявку на участие можно уже сейчас, зарегистрировавшись на сайте акселератора.