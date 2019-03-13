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Центр «Стартап Технологии» объявляет о запуске первого венчурного акселератора в Беларуси
14.03.2019 15:42 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Центр «
Прием заявок в венчурный акселератор «Стартап Технологии» открыт до 10 апреля 2019. Подать заявку на участие может любой желающий. Единственное что для этого нужно - искреннее желание пройти программу и запустить собственный стартап.
Обучение будет проходить в онлайн-формате. Участники программы будут просматривать видео уроки, и выполнять специальные задания.
Кроме самостоятельного изучения материалов и выполнения практических заданий, участники программы смогут консультироваться по всем вопросам с опытными наставниками.
Финалисты программы смогут представить свои проекты инвесторам на специальном мероприятии, где состоится подробный разбор проектов с участием самых известных венчурных инвесторов Беларуси и России, поэтому у участников есть реальный шанс привлечь инвестиции в размере до 45.000 долларов США в проект.
Кроме того, лучшие проекты получат путевку в финал крупнейшего конкурса стартапов «
Акселератор «Стартап Технологии» создан при поддержке компании «
По словам директора центра поддержки предпринимательства «Стартап Технологии» Алексея Шабловского, участники акселерационной программы за полтора месяца пройдут путь от идеи до запуска проекта, который обычно занимает многие месяцы и даже годы. Это стало возможным благодаря использованию технических средств обучения и профессиональной поддержке со стороны менторов. Это позволит предпринимателям приобрести необходимые знания и умения, такие как: анализ ниш и рынков, конкурентный анализ, построение команды, сегментация клиентов, создание минимальной жизнеспособной версии продукта (MVP), организация продаж, масштабирование и многое другое.
Как отметил венчурный инвестор Александр Румянцев, акселерация дает участникам возможность превратить свою идею в технологичный стартап, который будет понятен инвесторам. По его словам, центр «Стартап Технологии» является лидером стартап-движения в Беларуси, и создаваемая площадка позволит предпринимателям преобразовать свои идеи в реальный бизнес при мощной поддержке наставников.
Подать заявку на участие можно уже сейчас,
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Центр «Стартап Технологии» объявляет о начале приема заявок на первую регулярную акселерационную программу, в рамках которой участники смогут создать стартап с...
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