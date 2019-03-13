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За что МиГ-21 прозвали в Индии «Летающим гробом»

14.03.2019 15:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Индия потеряла около 480 МиГ-21 разных модификаций, 200 пилотов и 40 других людей при крушении, отчего истребитель прозвали «летающим гробом», пишет издание My Nation. Перевод опубликован ИноСМИ.

За что МиГ-21 прозвали в Индии «Летающим гробом»
MiG-21UPG Bison .Фото: asianetnews.com

Сейчас в индийских ВВС состоит на вооружении 113 МиГ-21, всего же с 1963 года на службу в Военно-воздушные силы страны поступили 1200 истребителей этой модели.

В военное время было потеряно сравнительно немного истребителей этой модели — 135 единиц. Согласно данным Министерства обороны, больше всего — 63 машины — Индия потеряла в 1971 году во время войны с Бангладеш. Далее следует война 1965 года с Пакистаном — 50 самолетов, и Каргильская война — два.

В мирное время катастроф случалось больше: согласно информации Совета штатов, с 1971−72 годов из 872 МиГов, которые приобрели индийские ВВС, около 380 разбились. Изначально планировалось списать МиГ-21 в середине 80-х, но их повысили до уровня «Бизон»: оснастили мощным многорежимным радаром, улучшенной авионикой и системами связи.

В целом из всех 1050 авиакатастроф в индийских ВВС 480 пришлись на разные модификации МиГов.

К слову, в Индии первое место по причинам катастроф держат человеческий фактор и технические неполадки: соответственно 39% и 39,5% на 1000 аварий.

Согласно правительственным данным, в промежутке с 2007 по 2013 годы 34 истребителя МиГ попадали в аварии или разбивались. С апреля 1999 года по 31 марта 2004 разбилось 76 МиГов, погибли 35 пилотов и пять мирных жителей.

В итоге из-за большого числа аварий МиГ-21 в Индии прозвали «летающим гробом» и «вдовьим».

 
 
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Индия потеряла около 480 МиГ-21 разных модификаций, 200 пилотов и 40 других людей при крушении, отчего истребитель прозвали «летающим гробом», пишет издание My Nation....
 
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