Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 представлена официально. Цена - 275 долларов

NVIDIA представила новую игровую видеокарту GeForce GTX 1660. В России она будет продаваться за 17 990 российских рублей, или 275 долларов.



Один из вариантов GTX 1660

Графический процессор GeForce GTX 1660, построенный на базе чипа TU116, оснащен 1408 ядрами CUDA, 6Гб памяти GDDR5 с пропускной способностью 192Гб/сек и тактовой частотой с ускорением почти 1,8ГГц с возможностью дальнейшего разгона.

Производитель утверждает, что новинка при разрешении Full HD в среднем на 30% быстрее, чем GeForce GTX 1060 3Гб, и на 15% быстрее, чем GTX 1060 6Гб.

TDP новинки составляет 120 Вт. Представители NVIDIA заявляют, что GeForce GTX 1660 станет вариантом апгрейда для пользователей видеокарт GTX 970 и GTX 960, В среднем, GTX 1660 быстрее GTX 970 на 68%, а GTX 960 — на 110%.

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