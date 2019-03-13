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Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 представлена официально. Цена - 275 долларов
14.03.2019 16:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
NVIDIA представила новую игровую видеокарту GeForce GTX 1660. В России она будет продаваться за 17 990 российских рублей, или 275 долларов.
Графический процессор GeForce GTX 1660, построенный на базе чипа TU116, оснащен 1408 ядрами CUDA, 6Гб памяти GDDR5 с пропускной способностью 192Гб/сек и тактовой частотой с ускорением почти 1,8ГГц с возможностью дальнейшего разгона.
Производитель утверждает, что новинка при разрешении Full HD в среднем на 30% быстрее, чем GeForce GTX 1060 3Гб, и на 15% быстрее, чем GTX 1060 6Гб.
TDP новинки составляет 120 Вт. Представители NVIDIA заявляют, что GeForce GTX 1660 станет вариантом апгрейда для пользователей видеокарт GTX 970 и GTX 960, В среднем, GTX 1660 быстрее GTX 970 на 68%, а GTX 960 — на 110%.
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NVIDIA представила новую игровую видеокарту GeForce GTX 1660. В России она будет продаваться за 17 990 российских рублей, или 275 долларов.
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