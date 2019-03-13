День числа пи: сотрудница Google побила мировой рекорд вычисления

Сотрудница компании Google Эмма Харуко Ивао посчитала значение числа пи до 31 триллиона знаков после запятой. Раньше число пи знали только до 22-триллионной цифры.



Эмма Харуко Ивао. Фото: Google

Теперь человечеству известно больше. Ивао воспользовалась одним из сервисов Google. Для расчетов понадобилось 20 терабайт памяти, 25 виртуальных машин и 121 день.

Число пи — это соотношение диаметра окружности и ее длины. Первые несколько знаков — 3,142 — известны всем, но число пи бесконечно, а последовательность цифр абсолютно непредсказуема.

Число пи используется во многих точных науках, инженерном деле и строительстве суперкомпьютеров. С его помощью можно вычислять диапазоны волн, длину окружностей и объем цилиндрических фигур.

Вычисление числа пи — популярное у математиков занятие. Ивао же увлеклась этим числом, еще когда была ребенком.

«Я очень удивлена», — комментирует Ивао свое достижение. «До сих пор пытаюсь привыкнуть. Побить мировой рекорд было очень сложно», — говорит она.

Она надеется, что у нее получится побить и собственный рекорд.

«У числа пи нет конца. Я очень хотела бы попробовать добавить цифр», — сказала она.