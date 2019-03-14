ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России перевернулась «ядерная» самоходка

15.03.2019 10:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Самоходная пушка 2С7 «Пион» упала с трала 14 марта на 564 километре по ФАД «Кавказ» Р-217, в районе города Назрань, сообщает ГУ МЧС Ингушетии. При перевозке военной техники водитель автомобиля КАМАЗ, принадлежащего Министерству обороны России, не справился с управлением, из-за чего произошло опрокидывание самоходки с трала.


Очевидцы сообщают, что инцидент произошел из-за опасного маневрирования легкового автомобиля перед военным тралом. Позже сотрудникам МЧС при помощи экскаватора удалось поставить самоходную пушку обратно на гусеницы.

Изображение: "Военный обозреваель"
Изображение: «Военный обозреватель»

2С7 «Пион» — это 203-мм самоходная пушка резерва Верховного главнокомандования. За 10 минут стрельбы САУ способна доставить к цели более 500 кг взрывчатого вещества. Максимальная дальность стрельбы составляет порядка 47 км, но при использовании управляемых снарядов типа «Смельчак» — все 120 км. Кроме обычных снарядов, в боекомплект «Пиона» входят ядерные боеприпасы.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самоходная пушка 2С7 «Пион» упала с трала 14 марта на 564 километре по ФАД «Кавказ» Р-217, в районе города Назрань, сообщает ГУ МЧС Ингушетии. При перевозке военной...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
День числа пи: сотрудница Google побила мировой рекорд вычисления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика