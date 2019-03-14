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В России перевернулась «ядерная» самоходка
15.03.2019 10:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Самоходная пушка 2С7 «Пион» упала с трала 14 марта на 564 километре по ФАД «Кавказ» Р-217, в районе города Назрань,
2С7 «Пион» — это 203-мм самоходная пушка резерва Верховного главнокомандования. За 10 минут стрельбы САУ способна доставить к цели более 500 кг взрывчатого вещества. Максимальная дальность стрельбы составляет порядка 47 км, но при использовании управляемых снарядов типа «Смельчак» — все 120 км. Кроме обычных снарядов, в боекомплект «Пиона» входят ядерные боеприпасы.
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Самоходная пушка 2С7 «Пион» упала с трала 14 марта на 564 километре по ФАД «Кавказ» Р-217, в районе города Назрань, сообщает ГУ МЧС Ингушетии. При перевозке военной...
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