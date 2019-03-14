В России перевернулась «ядерная» самоходка

Самоходная пушка 2С7 «Пион» упала с трала 14 марта на 564 километре по ФАД «Кавказ» Р-217, в районе города Назрань, сообщает ГУ МЧС Ингушетии. При перевозке военной техники водитель автомобиля КАМАЗ, принадлежащего Министерству обороны России, не справился с управлением, из-за чего произошло опрокидывание самоходки с трала.



Очевидцы сообщают, что инцидент произошел из-за опасного маневрирования легкового автомобиля перед военным тралом. Позже сотрудникам МЧС при помощи экскаватора удалось поставить самоходную пушку обратно на гусеницы.



Изображение: «Военный обозреватель»

2С7 «Пион» — это 203-мм самоходная пушка резерва Верховного главнокомандования. За 10 минут стрельбы САУ способна доставить к цели более 500 кг взрывчатого вещества. Максимальная дальность стрельбы составляет порядка 47 км, но при использовании управляемых снарядов типа «Смельчак» — все 120 км. Кроме обычных снарядов, в боекомплект «Пиона» входят ядерные боеприпасы.