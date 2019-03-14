Вот что снится белорусам

«Яндекс» к всемирному дню сна, который отмечается 15 марта, изучил запросы белорусских пользователей про сны. Для этого были взяты запросы за 2018−2019 годы со словом «снится» и его формами.



В минском офисе "Яндекса"

Представители «Яндекса» отмечают, что сны пользователей очень разнообразны. Несмотря на то, что многим снятся одни и те же предметы и герои, они участвуют в различных сюжетах. А повторяющиеся сюжеты различаются множеством деталей.

Чаще всего в запросах белорусов про сны встречается слово «беременность». Например, пользователи спрашивали, «к чему снится 2 полоски на тесте на беременность» и «к чему снится беременность тройней».

Топ-10 слов из запросов о снах:

Беременность Человек Умерший Ребенок Змея Бывшие Дом Рыба Зуб Муж

А вот как выглядит «облако сновидений», где собраны 25 самых популярных явлений и персонажей из снов белорусов:





В запросах о снах часто звучит тема благосостояния: «к чему снится купить квартиру», «к чему снятся золотые украшения много для женщины», «к чему снится покупка машины».

Судя по запросам, иногда людям снится что-нибудь страшное или неприятное: например, смерть, ядовитые змеи и пауки, различные заболевания, авиакатастрофы, автомобильные аварии и взрывы. Иногда они видят, наоборот, приятные сны и хотят узнать, «к чему снятся слонята» или «к чему снятся ежики».

Некоторые искали толкование снов, связанных со сверхъестественным: «к чему снятся вампиры», «к чему снится экстрасенс», «к чему снятся призраки». Попадались и вопросы, как присниться конкретному человеку: «как присниться парню который нравится» или «как присниться человеку на расстоянии».

Бывают неожиданные запросы про сны: например, «к чему снится зубр в доме», «к чему снится средневековье», «к чему снится беременный мужчина».

Самые популярные цвета в снах белорусов — черный и белый. Немного реже встречаются красный и синий.

Люди обращают внимание на то, когда им приснился сон. Например, среди запросов встречались такие: «снится человек с четверга на пятницу», «когда снятся вещие сны дни недели» или более конкретный запрос — «к чему снится парень который нравится с среды на четверг».