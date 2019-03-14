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Вот какой iPhone самый популярный у белорусов в интернете

15.03.2019 14:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Недавно мы рассказывали о пяти популярных смартфонах Xiaomi, которые белорусы чаще всего ищут в Сети. Сегодня проверим, какие модели от компании Apple могут похвастаться тем же.

Вот какой iPhone самый популярный у белорусов в интернете
iPhone Xr. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Чтобы узнать пятерку iPhone, которые белорусы чаще всего ищут в интернете, мы использовали системы веб-аналитики Google Trends и Yandex Wordstat. В них мы ввели несколько поисковых запросов (например, iPhone, айфон, Apple) и отсортировали результаты за 30-дневный срок, собранные на территории Беларуси.

Судя по данным Google Trends, больше всего белорусов интересуют iPhone Xs/Xs Max, iPhone Xr, iPhone 7, iPhone 6s и iPhone SE. Сервис Yandex Wordstat утверждает, что в Беларуси кроме названных выше моделей ищут iPhone X и iPhone 6

Ниже — краткие характеристики и цены этих смартфонов:

iPhone 6

Модель вышла еще в 2014 году, но многие наверняка продолжают ею пользоваться. Конечно, сегодня устройство вряд ли сможет удивить своими техническими характеристиками, но при этом работает на последней версии мобильной операционной системы от Apple — iOS 12 — и, возможно, обновится и до iOS 13. Последнее, впрочем, относится ко всем смартфонам в подборке.

В остальном перед нами — знакомый смартфон с 4,7-дюймовым IPS-дисплеем, основной камерой на 8 Мп и фронтальной камерой на 1,2 Мп. Запустить основные приложение и игры за счет процессор Apple A8 выйдет и сегодня, но особого запаса по мощности на будущие у iPhone 6 уже нет.

 

iPhone 6s

Усовершенствованная модель, практически полностью повторяющая по дизайну обычную «шестерку». Диагональ экрана в iPhone 6s осталась прежней (4,7 дюйма), зато в аппарате обновилось «железо». Процессором стал Apple A9, оперативной памяти — уже 2 ГБ.

Основная камера также обновилась и стала 12-мегапиксельной, фронтальный модуль — 5-мегапиксельный. А еще в iPhone 6s есть 3,5-мм разъем для наушников. В своих будущих смартфонах Apple откажется от него в пользу порта Lightning.

 

iPhone SE

Главная отличительная особенность этого смартфона, благодаря которой многие до сих пор пользуется им — миниатюрный корпус, в который поместился только 4-дюймовый IPS-дисплей. За счет этого устройством очень удобно пользоваться одной рукой: большим пальцем точно получится дотянуться до любой точки экрана без перехвата девайса в руке.

Технически iPhone SE повторяет iPhone 6s — в обоих гаджетах используется процессор Apple A9, 2 ГБ оперативной памяти и основная камера разрешением в 12 Мп. Правда, фронталка в SE попроще — на 1,2 Мп.

 

iPhone 7

Наверное, один из самых сбалансированных смартфонов Apple, который получится купить сегодня. Внешне аппарат мало чем отличается от iPhone 6/6s, но достаточно производительная даже по сегодняшним меркам «начинка» девайса позволяет с комфортом продолжать им пользоваться.

Проще говоря, за счет процессора Apple A10 Fusion сейчас на смартфоне получится не просто выполнять все «бытовые» задачи, но и играть в 3D-игры вроде PUBG на высоких настройках графики. Из приятных «бонусов» остановимся также на поддержке технологии защиты от воды и пыли по стандарту IP67.

 

iPhone X

Смартфон представили в 2017 году, и, на наш взгляд, с этого момента устареть он еще не успел. Принципиальным отличием iPhone X от предыдущих аппаратов производителя стал отказ от физической клавиши Home со встроенным сканером отпечатков пальцев. Ему на смену пришла система распознавания лиц Face ID. Благодаря этому в iPhone X также удалось увеличить дисплей до 5,8 дюйма.

С «железом», ожидаемо, у девайса проблем до сих пор нет (и не предвидится в ближайшие пару лет). Процессора Apple A11 в связке с 3 ГБ оперативной памяти хватит для любых сценариев использования. Основная камера в iPhone X — двойная, на 12 Мп и 12 Мп. Фронтальная — на 7 Мп. Есть защита от воды по стандарту IP67 и поддержка беспроводной зарядки.

 

iPhone Xr

Один из самых «свежих» смартфонов в подборке, начавших продаваться осенью 2018 года. Аппарат стоит меньше iPhone Xs/Xs Max (о них подробнее чуть позже), но не так уж и сильно от них отличается.

У гаджета 6,1-дюймовый IPS-экран, Face ID, один из самых мощных из имеющихся сегодня у Apple мобильных процессоров Apple A12, а также 3 ГБ оперативной памяти. Из отличий от iPhone Xs — защита от воды IP67, а не IP68, а также отсутствие системы, отслеживающей силу нажатия на экран.

А еще в iPhone Xr одинарная, а не двойная, основная камера (12 Мп). Разрешение фронтального модуля — 7 Мп.

 

iPhone Xs и iPhone Xs Max

Два самых дорогих и технически продвинутых смартфона Apple с OLED-матрицами на 5,8 и 6,5 дюйма. Оперативной памяти в смартфонах — по 4 ГБ, процессор — Apple A12. Есть и система Face ID. Корпуса выполнены из закаленного стекла.

Основные камеры — сдвоенные, 12 Мп + 12 Мп. Фронтальные модули — 7-мегапиксельные. Разумеется, в наличии и все остальные фишки вроде поддержки быстрой и беспроводной зарядки, системы отплаты Apple Pay, защиты от воды и пыли.

 
 
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Недавно мы рассказывали о пяти популярных смартфонах Xiaomi, которые белорусы чаще всего ищут в Сети. Сегодня проверим, какие модели от компании Apple могут...
 
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