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Ученые нашли способ борьбы со смертельным заболеванием мозга
15.03.2019 17:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Ученые Массачусетского технологического института сумели с помощью света и звука очистить мозг мышей от вредных белков, провоцирующих у человека развитие
Исследователи показали, что стробоскопы и слабый гул могут использоваться для генерации мозговых волн — гамма-ритма, который ухудшается при нейродегенеративном заболевании. В ходе эксперимента новый метод позволил снизить число скоплений патогенных белков и улучшить когнитивные функции у мышей, страдающих от состояния, аналогичного болезни Альцгеймера у людей.
Визуальная стимуляция выражалась в мигании света 40 раз в секунду, а слуховая — в воздействии звука с той же частотой, то есть 40 Гц. При этом наблюдались изменения в гиппокампе и префронтальной коре головного мозга грызунов и уменьшение бляшек, образованных тау-белками и амилоидами. Считается, что эти соединения играют одну из ключевых ролей в нейродегенеративных процессах.
На данный момент от болезни Альцгеймера страдают 26 миллионов человек, и ожидается, что к 2050 году их число увеличится в четыре раза. Постепенно у пациентов происходит потеря долговременной памяти, возникают нарушения речи и когнитивных функций, в конце концов больные теряют способность ухаживать за собой.
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Ученые Массачусетского технологического института сумели с помощью света и звука очистить мозг мышей от вредных белков, провоцирующих у человека развитие...
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