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На дне Кораллового моря найден авианосец времен Второй мировой войны
16.03.2019 14:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Исследователи нашли обломки известного американского авианосца времен Второй мировой войны — USS Wasp. Он затонул в 1942 году, сообщает «
Авианосец USS Wasp затонул в сентябре 1942 года. Корабль атаковала японская подлодка I-19, и в него попали две торпеды: спасти авианосец уже было нельзя, и он был затоплен эсминцем «Лэнсдаун». Тогда в результате атаки погибли 176 и были ранены 366 членов экипажа, включавшего в общей сложности 2248 человек.
Теперь же известный корабль нашли — спустя почти 80 лет: его обломки
Как сообщается, USS Wasp отыскали на глубине около 4200 метров в Коралловом море 13 января 2019 года.
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Исследователи нашли обломки известного американского авианосца времен Второй мировой войны — USS Wasp. Он затонул в 1942 году, сообщает «Популярная механика».
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