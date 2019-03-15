На дне Кораллового моря найден авианосец времен Второй мировой войны

Исследователи нашли обломки известного американского авианосца времен Второй мировой войны — USS Wasp. Он затонул в 1942 году, сообщает « Популярная механика ».





Авианосец USS Wasp затонул в сентябре 1942 года. Корабль атаковала японская подлодка I-19, и в него попали две торпеды: спасти авианосец уже было нельзя, и он был затоплен эсминцем «Лэнсдаун». Тогда в результате атаки погибли 176 и были ранены 366 членов экипажа, включавшего в общей сложности 2248 человек.





Теперь же известный корабль нашли — спустя почти 80 лет: его обломки обнаружила команда специалистов на исследовательском судне Пола Аллена, сооснователя Microsoft. Ранее эта команда уже находила знаменитые исторические судна, например авианосец USS Hornet.





Как сообщается, USS Wasp отыскали на глубине около 4200 метров в Коралловом море 13 января 2019 года.