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Калифорнийским баранам угрожает эпидемия
17.03.2019 20:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Толсторогий баран (Ovis canadensis) — вид парнокопытных из рода баранов. Распространен в горах западной части Северной Америки от Канады до полуострова Калифорния. И в его окрестностях популяции серьезно угрожает болезнь, предположительным переносчиком которой является домашний скот. Об этом сообщает
Как
Калифорнийский департамент рыбы и дикой природы сообщил, что в начале этого месяца в районе горы Сан-Горгонио к востоку от Лос-Анджелеса насчитывалось 60 снежных баранов. Это на две трети меньше, чем было три года назад.
Биолог Джефф Вильпик (Jeff Villepique) говорит, что в прошлом аналогичные вымирания вызывались вспышками респираторных заболеваний, вызванных контактом с домашними овцами или козами.
В результате этой болезни погиб по меньшей мере 21 баран, их трупы были обнаружены в этом районе в декабре.
В Южной Калифорнии насчитывается около 4800 толсторогих баранов в 64 стадах. Власти говорят, что овцы в стадах поблизости не пострадали.
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Толсторогий баран (Ovis canadensis) — вид парнокопытных из рода баранов. Распространен в горах западной части Северной Америки от Канады до полуострова Калифорния....
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