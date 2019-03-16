Калифорнийским баранам угрожает эпидемия

Толсторогий баран (Ovis canadensis) — вид парнокопытных из рода баранов. Распространен в горах западной части Северной Америки от Канады до полуострова Калифорния. И в его окрестностях популяции серьезно угрожает болезнь, предположительным переносчиком которой является домашний скот. Об этом сообщает «Популярная механика» .



Фото: wikipedia

Как сообщает Associated Press, новое исследование ученых показало резкое сокращение численности баранов в Южной Калифорнии. Биологи подозревают, что причиной является заболевание, переносимое домашними животными.

Калифорнийский департамент рыбы и дикой природы сообщил, что в начале этого месяца в районе горы Сан-Горгонио к востоку от Лос-Анджелеса насчитывалось 60 снежных баранов. Это на две трети меньше, чем было три года назад.

Биолог Джефф Вильпик (Jeff Villepique) говорит, что в прошлом аналогичные вымирания вызывались вспышками респираторных заболеваний, вызванных контактом с домашними овцами или козами.

В результате этой болезни погиб по меньшей мере 21 баран, их трупы были обнаружены в этом районе в декабре.

В Южной Калифорнии насчитывается около 4800 толсторогих баранов в 64 стадах. Власти говорят, что овцы в стадах поблизости не пострадали.