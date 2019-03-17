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В NASA предупредили о приближающемся к Земле крупном астероиде
18.03.2019 09:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Астероид размером с грузовик пролетит от Земли на расстоянии меньшем, чем дистанция между Землей и Луной. Об этом сообщили сотрудники Центра NASA по изучению небесных тел, который расположен в Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния). Об этом
Как
В феврале астрономы в рамках программы Catalina Sky Survey обнаружили два астероида, которые пролетели относительно недалеко от Земли. Астероид 2019CN5 11 февраля пролетел на расстоянии 118 тысяч км, а астероид 2019CS5 15 февраля — на удалении около 400 тысяч км. Еще раз сближение этого астероида с Землей произойдет 9 сентября, но тогда он будет находиться на расстоянии 63 миллионов км.
В 2021 году NASA планирует запустить автоматическую станцию Lucy для изучения семи астероидов Солнечной системы. В 2025 году она должна сблизиться с небольшим астероидом Дональдджохансон в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, который был открыт в марте 1981 года. Затем в 2027—2028 годах Lucy облетит разные по форме астероиды Эврибат, Полимела, Левк и Ор. Кроме того, в 2033 году зонду предстоит изучить бинарный астероид Патрокл-Менетий.
К сегодняшнему дню NASA смогло обнаружить более 90% крупных астероидов свыше 1 км в поперечнике, потенциально представляющих угрозу для Земли. Примерно 1 тысяча таких объектов кружит в пределах 195 миллионов км от Солнца. Ученые также смогли уточнить количество астероидов средних размеров (от 100 м до 1 км), которые находятся на орбитах рядом с Землей: их оказалось порядка 20 тысяч.
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Астероид размером с грузовик пролетит от Земли на расстоянии меньшем, чем дистанция между Землей и Луной. Об этом сообщили сотрудники Центра NASA по изучению...
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