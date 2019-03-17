ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В NASA предупредили о приближающемся к Земле крупном астероиде

18.03.2019 09:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Астероид размером с грузовик пролетит от Земли на расстоянии меньшем, чем дистанция между Землей и Луной. Об этом сообщили сотрудники Центра NASA по изучению небесных тел, который расположен в Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния). Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается на сайте Центра, астероид, которому дали наименование EA2, в поперечнике составляет от 18 до 40 м, его скорость сближения с Землей составляет чуть более 5 км/с. Он приблизится к планете 22 марта в 8:53 по Минску на 300−304 тысяч км, что ближе, чем расстояние между Землей и Луной, которая кружит на удалении 384 тысяч км.

В феврале астрономы в рамках программы Catalina Sky Survey обнаружили два астероида, которые пролетели относительно недалеко от Земли. Астероид 2019CN5 11 февраля пролетел на расстоянии 118 тысяч км, а астероид 2019CS5 15 февраля — на удалении около 400 тысяч км. Еще раз сближение этого астероида с Землей произойдет 9 сентября, но тогда он будет находиться на расстоянии 63 миллионов км.

В 2021 году NASA планирует запустить автоматическую станцию Lucy для изучения семи астероидов Солнечной системы. В 2025 году она должна сблизиться с небольшим астероидом Дональдджохансон в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, который был открыт в марте 1981 года. Затем в 2027—2028 годах Lucy облетит разные по форме астероиды Эврибат, Полимела, Левк и Ор. Кроме того, в 2033 году зонду предстоит изучить бинарный астероид Патрокл-Менетий.

К сегодняшнему дню NASA смогло обнаружить более 90% крупных астероидов свыше 1 км в поперечнике, потенциально представляющих угрозу для Земли. Примерно 1 тысяча таких объектов кружит в пределах 195 миллионов км от Солнца. Ученые также смогли уточнить количество астероидов средних размеров (от 100 м до 1 км), которые находятся на орбитах рядом с Землей: их оказалось порядка 20 тысяч.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Астероид размером с грузовик пролетит от Земли на расстоянии меньшем, чем дистанция между Землей и Луной. Об этом сообщили сотрудники Центра NASA по изучению...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
ESMA временно приостанавливает торговлю бинарными опционами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика