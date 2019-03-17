Одну из самых популярных белорусок забанили в Instagram

Instagram-аккаунт Анны Протасовой (@reira_reira) входит в десятку самых популярных аккаунтов белорусов. Сейчас у нее более 1,7 миллионов подписчиков. Вчера профиль девушки в социальной сети забанили, о чем она рассказала в своем Telegram-канале.



Фото из аккаунта Анны Протасовой в Instagram reira_reira

По словам Анны, профиль заблокировали «из-за слишком высокой активности». В своем Telegram-канале (у которого уже больше 100 тысяч подписчиков) девушка предлагает «отправить форму для разблокировки» и помочь ей. Официальных комментариев о причине блокировки от представителей социальной сети пока не поступило.

Напомним: Аня Протасова окончила БГМУ по специальности «стоматология», проходит интернатуру, учится на сексолога и пишет книгу.

В своем Instagram она рассказывает «про секс, отношения и парней по-медицински». Каждый пост сопровождает фотография самой Ани — иногда в одежде, иногда в нижнем белье. Ее аккаунт стал популярным довольно быстро: общее количество ее подписчиков перевалило за 1,7 миллинов человек.