Xiaomi Redmi 7 представлен официально. Цена - 104 доллара

Компания Xiaomi представила новый смартфон бренда Redmi — Redmi 7. Об этом сообщает ресурс Gizchina.





Гаджет оснащается 6,26-дюймовым экраном с соотношением сторон 19:9, вырезом в форме капли и разрешением 1520 на 720 пикселей. Оперативной памяти может быть 2/3/4 ГБ, постоянной — 16/32/64 ГБ. Процессор — Snapdragon 632. Объем встроенного аккумулятора — 4000 мАч.





Основная камера — 12 Мп, второй модуль — 2 Мп (для создания снимков с размытием заднего фона). Фронтальный селфи-модуль — 8-мегапиксельный. Сзади также расположен сканер отпечатков пальцев. А еще в смартфон можно одновременно установить две SIM-карты и карту памяти microSD до 512 ГБ. Операционная система — Android 9 с оболочкой MIUI 10.





Гаджет будет продаваться в градиентных синем и красном цветах. Есть и черный вариант смартфона. Цена версии с 2/16 ГБ памяти — 104 доллара, 3/32 ГБ — 119 долларов, 4/64 ГБ — 148 долларов. Продажи в Китае начнутся 26 марта, о сроках появления устройства в других странах пока не сообщается.

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