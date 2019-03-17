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Apple представила два новых iPad. Цена - от 399 долларов

18.03.2019 16:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Apple на своем официальном сайте представила две новых модели iPad — на 7,9 и 10,5 дюйма.

iPad Air

Обновленный iPad Air с дисплеем диагональю 10,5 дюйма (2224 на 1668 пикселей) поддерживает работу со стилусом Apple Pencil, может похвастаться функцией True Tone, а также цветовым охватом DCI-P3. В нижней части экрана находится физическая клавиша Home, в которую встроен сканер отпечатков пальцев.

Apple представила два новых iPad. Цена - от 399 долларов

Процессором выступает Apple A12 Bionic. Встроенной памяти может быть 64 ГБ или 256 ГБ, оперативной — 2 ГБ. Доступны версии с Wi-Fi-модулем, а также с поддержкой LTE-сетей. Кроме того, в планшете решили не отказываться от 3,5-мм разъема для наушников. Для зарядки используется порт Lightning.

Основная камера — 8-мегапиксельная (f/2.4), фронтальная — 7-мегапиксельная (f/2.2). Производитель обещает, что от полного заряда встроенного аккумулятора устройство протянет около десяти часов. Предустановленная операционная система — iOS 12.

В США за iPad Air (2019) просят от 499 долларов и 629 долларов соответственно за модификации с Wi-Fi и Wi-Fi и LTE.

iPad mini

Обновился и самый миниатюрный планшет компании — iPad mini с экраном на 7,9 дюйма (2048 на 1536 точек). Панель поддерживает технологию True Tone, цветовой охват DCI-P3 и стилус Apple Pencil.

Apple представила два новых iPad. Цена - от 399 долларов

Как и в случае со «старшим» iPad Air, iPad mini базируется на процессоре Apple A12 Bionic вместе с 2 ГБ оперативки, встроенной памяти — 64 ГБ или 256 ГБ. Есть версии только с Wi-Fi, а также с LTE-модулем. На месте и все необходимые порты — 3,5-мм разъем для наушников и Lightning для подзарядки и синхронизации с компьютерами. В наличии и сканер отпечатков пальцев в кнопке «Домой».

Основная камера — 8 Мп (f/2.4), фронтальная — 7 Мп (f/2.2). От батареи, по словам Apple, устройство сможет проработать около десяти часов.

В США устройство будет продаваться от 399 долларов (Wi-Fi-версия) и 529 долларов (LTE-версия).

На сайте Apple также говорится, что обновленные iPad mini и iPad Air поддерживают виртуальные сим-карты eSIM. Кроме того, в обоих устройствах установлены стерео динамики.

Смотрите, сколько у нас стоят другие iPad:

 
 
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Apple на своем официальном сайте представила две новых модели iPad — на 7,9 и 10,5 дюйма.
 
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