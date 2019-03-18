Стало известно, для чего в СССР разрабатывали «мегаторпеду»

Первую советскую атомную подводную лодку К-3 планировалось оснастить одной торпедой диаметром полтора метра, сообщает ТВ «Звезда». Торпеда оснащалась термоядерной боевой частью, предназначенной для поражения береговой инфраструктуры — морских баз, портов.



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Главный конструктор атомных подводных лодок Радий Шмаков рассказал, что военных к К3 не подпускали, лодку проектировали специалисты, которых тщательно отбирали. Планировалось, что «мегаторпеда» станет оружием возмездия.

Генеральный директор конструкторского бюро «Малахит» Владимир Дорофеев рассказал, что проект создания такого оружия отменили, посчитав неэффективным. Дело в том, что боевое применение «мегаторпеды» подразумевало небольшое расстояние до цели, с которого может быть произведен пуск.

Субмарине необходимо было подойти к береговой черте противника, но развитая противолодочная оборона вероятного противника не позволяла сделать этого. Шансы, что подлодку уничтожат еще на подходе, были слишком велики.