Орангутан получил 74 пули и выжил

На севере Суматры, в индонезийской провинции Ачех, 10 марта была найдена тяжело раненая самка орангутана. Животное было расстреляно владельцем одной из местных ферм, который, стреляя из пневматического оружия, попал в обезьяну 74 раза. Об этом сообщает « Популярная механика ».



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Вопреки полученным ранениям самка, которую назвали Хоуп (Hope, англ. надежда), выжила и потихоньку идет на поправку. Ее детенышу, которого нашли вместе с ней, повезло меньше — он умер от ранений.

Как сообщает The Straits Times, обезьяны были найдены под фруктовым деревом, плодами которого, очевидно, пытались полакомиться. О судьбе владельца фермы издание не сообщает, но пишет, что в прошлом году за аналогичные деяния были арестованы четверо индонезийцев.

Орангутаны, между тем, находятся под угрозой истребления — этих приматов в дикой природе осталось всего около 100 тысяч. Людей вокруг на несколько порядков больше и у них есть оружие.