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Орангутан получил 74 пули и выжил
19.03.2019 16:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На севере Суматры, в индонезийской провинции Ачех, 10 марта была найдена тяжело раненая самка орангутана. Животное было расстреляно владельцем одной из местных ферм, который, стреляя из пневматического оружия, попал в обезьяну 74 раза. Об этом сообщает «
Вопреки полученным ранениям самка, которую назвали Хоуп (Hope, англ. надежда), выжила и потихоньку идет на поправку. Ее детенышу, которого нашли вместе с ней, повезло меньше — он умер от ранений.
Как
Орангутаны, между тем, находятся под угрозой истребления — этих приматов в дикой природе осталось всего около 100 тысяч. Людей вокруг на несколько порядков больше и у них есть оружие.
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На севере Суматры, в индонезийской провинции Ачех, 10 марта была найдена тяжело раненая самка орангутана. Животное было расстреляно владельцем одной из местных...
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