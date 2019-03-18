Лауреатом самой престижной математический премии впервые стала женщина

Норвежская академия наук объявила лауреата Абелевской премии 2019 года. Им впервые стала женщина — американский математик Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck). Об этом сообщает N+1.



Фото: Andrea Kane/Institute for Advanced Study

Премия присуждена ей «за пионерские достижения в геометрических дифференциальных уравнениях в частных производных, калибровочной теории поля и интегрируемых системах и за фундаментальное влияние ее работ на математический анализ, геометрию и математическую физику».

Абелевскую премию часто называют «Нобелевской премией по математике». В отличие от, например, Филдсовской медали, она вручается каждый год с 2003 года. Размер премии — шесть миллионов крон (около 703 тысяч долларов). В 2018 году премию получил канадский математик Роберт Ленглендс.

«Карен Уленбек получает Абелевскую премию 2019 года за свои фундаментальные работы по геометрическому анализу и калибровочной теории поля, которые коренным образом изменили математический ландшафт. Ее теории произвели революцию в нашем понимании минимальных поверхностей, например, тех, что образуют мыльные пузыри, и более общих проблем минимизации высокой размерности», — сказал председатель Абелевского комитета Ганс Мюнте-Каас, чьи слова цитирует пресс-служба.

Уленбек, родившаяся в 1942 году, училась в университете штата Мичиган, Нью-Йоркском университете и Брандейском университете в штате Массачусетс. Ей довелось поработать в Массачусетском технологическом институте, Калифорнийском университете в Беркли и Университете штата Иллинойс. Сейчас она работает в Университете штата Техас в Остине и в Принстонском университете.

Оргкомитет премии отмечает, что Уленбек, помимо прочего, стала второй женщиной в истории после Эмми Нетер, выступившей с пленарным докладом на Международном конгрессе математиков в Киото в 1990 году. Уленбек активно занимается продвижением молодых математиков и выступает за гендерное равенство в математике и науке в целом.