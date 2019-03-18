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Названо самое популярное видео в Instagram

19.03.2019 17:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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14 февраля Леди Гага опубликовала в своем Instagram-профиле короткий ролик, который за месяц стал самым популярным в истории соцсети — видео набрало уже больше миллиарда просмотров.

В видео певица показывает свою «музыкальную» татуировку, в которой зашифровано слово Gaga. Татуировку девушка сделала ко Дню всех влюбленных. Артистка также призналась, что процесс нанесения оказался непростым — изначально тату-мастер забыл изобразить пятую строку нотного стана, но ситуацию удалось исправить.

Напомним: в начале января в Instagram выложили фото яйца, которое стало самым популярным за всю историю соцсети.

 
 
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14 февраля Леди Гага опубликовала в своем Instagram-профиле короткий ролик, который за месяц стал самым популярным в истории соцсети — видео набрало уже больше...
 
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