Названо самое популярное видео в Instagram

14 февраля Леди Гага опубликовала в своем Instagram-профиле короткий ролик, который за месяц стал самым популярным в истории соцсети — видео набрало уже больше миллиарда просмотров.

В видео певица показывает свою «музыкальную» татуировку, в которой зашифровано слово Gaga. Татуировку девушка сделала ко Дню всех влюбленных. Артистка также призналась, что процесс нанесения оказался непростым — изначально тату-мастер забыл изобразить пятую строку нотного стана, но ситуацию удалось исправить.

Напомним: в начале января в Instagram выложили фото яйца, которое стало самым популярным за всю историю соцсети.