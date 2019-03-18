Apple обновила моноблоки iMac. Цена - от 1299 долларов

Вслед за iPad компания Apple на своем официальном сайте презентовала обновленные моноблоки iMac. Об этом сообщает The Verge.





21,5-дюймовый iMac с 4K-дисплеем получит процессоры Intel восьмого поколения (соответственно Core i3 или Core i5), а также графику Radeon 555X или Radeon 560X. Впрочем, существует и более производительная модификация с процессором Core i7, 32 ГБ оперативной памяти и видеокартой Radeon Pro Vega 20 (4 ГБ).





27-дюймовая модификация с экраном разрешением 5K может комплектоваться процессорами от Intel Core i5 восьмого поколения до Intel Core i9 девятого поколения. Доступные видеокарты — Radeon Pro 570X, 575Х, 580Х и Radeon Pro Vega 48 (8 ГБ). Оперативной памяти — от 8 ГБ до 64 ГБ, постоянной — до 3 ТБ типа Fusion Drive и 1 ТБ на SSD.





В США за стартовую конфигурацию 21,5-дюймового iMac будут просить 1299 долларов, за 27-дюймовую — 1799 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие iMac: