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В Беларуси снова заметили лунное гало

20.03.2019 09:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В ночь с 19 на 20 марта в Беларуси наблюдался оптический феномен — лунное гало. Вокруг спутника Земли было видно светящееся кольцо довольно большого диаметра.

В Беларуси снова заметили лунное гало
Фото от читателя TUT.BY

Фотографией явления, сделанной в Жлобине, поделился читатель 42.TUT.BY Александр. Гало — это светящееся кольцо вокруг источника света. Обычно оно появляется вокруг Луны и Солнца из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Это явление иногда называют «зимней радугой», чаще всего его можно наблюдать в морозную погоду.

Оптический феномен заметили и в Солигорске:

Лунные гало наблюдались на территории Беларуси и раньше — например, в феврале и октябре прошлого года.

 
 
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В ночь с 19 на 20 марта в Беларуси наблюдался оптический феномен — лунное гало. Вокруг спутника Земли было видно светящееся кольцо довольно большого диаметра.
 
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