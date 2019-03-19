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В Беларуси снова заметили лунное гало
20.03.2019 09:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В ночь с 19 на 20 марта в Беларуси наблюдался оптический феномен — лунное гало. Вокруг спутника Земли было видно светящееся кольцо довольно большого диаметра.
Фотографией явления, сделанной в Жлобине, поделился читатель 42.TUT.BY Александр. Гало — это светящееся кольцо вокруг источника света. Обычно оно появляется вокруг Луны и Солнца из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Это явление иногда называют «зимней радугой», чаще всего его можно наблюдать в морозную погоду.
Оптический феномен заметили и в Солигорске:
Лунные гало наблюдались на территории Беларуси и раньше — например, в
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В ночь с 19 на 20 марта в Беларуси наблюдался оптический феномен — лунное гало. Вокруг спутника Земли было видно светящееся кольцо довольно большого диаметра.
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