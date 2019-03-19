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У танка Т-72 вырвало направляющее колесо
20.03.2019 10:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Во время преодоления рва на полном ходу у танка Т-72 оторвало направляющее колесо по сварочным швам. Видео опубликовано в Telegram-канале
Командир танка, чья машина пострадала, заметил: хорошо, что не оторвало оба колеса. Судя по видео, пострадал танк Т-72Б. Направляющее колесо — элемент гусеничного движителя, предназначенный для направления гусеницы во время движения танка. Совместно с механизмом натяжения оно может обеспечивать требуемое натяжение гусеницы.
К слову, это не первый раз, когда трескаются сварные швы «семьдесят двойки». Во время танкового биатлона в 2015 году
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Во время преодоления рва на полном ходу у танка Т-72 оторвало направляющее колесо по сварочным швам. Видео опубликовано в Telegram-канале «Танки». К сожалению, когда...
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