У танка Т-72 вырвало направляющее колесо

Во время преодоления рва на полном ходу у танка Т-72 оторвало направляющее колесо по сварочным швам. Видео опубликовано в Telegram-канале «Танки» . К сожалению, когда оно было снято, не говорится.

Командир танка, чья машина пострадала, заметил: хорошо, что не оторвало оба колеса. Судя по видео, пострадал танк Т-72Б. Направляющее колесо — элемент гусеничного движителя, предназначенный для направления гусеницы во время движения танка. Совместно с механизмом натяжения оно может обеспечивать требуемое натяжение гусеницы.

К слову, это не первый раз, когда трескаются сварные швы «семьдесят двойки». Во время танкового биатлона в 2015 году танк Т-72Б3 ударился о стенку при преодолении рва и у него оторвало куски корпуса по сварочным швам.