﻿ У танка Т-72 вырвало направляющее колесо. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У танка Т-72 вырвало направляющее колесо

20.03.2019 10:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во время преодоления рва на полном ходу у танка Т-72 оторвало направляющее колесо по сварочным швам. Видео опубликовано в Telegram-канале «Танки». К сожалению, когда оно было снято, не говорится.

Командир танка, чья машина пострадала, заметил: хорошо, что не оторвало оба колеса. Судя по видео, пострадал танк Т-72Б. Направляющее колесо — элемент гусеничного движителя, предназначенный для направления гусеницы во время движения танка. Совместно с механизмом натяжения оно может обеспечивать требуемое натяжение гусеницы.

К слову, это не первый раз, когда трескаются сварные швы «семьдесят двойки». Во время танкового биатлона в 2015 году танк Т-72Б3 ударился о стенку при преодолении рва и у него оторвало куски корпуса по сварочным швам.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время преодоления рва на полном ходу у танка Т-72 оторвало направляющее колесо по сварочным швам. Видео опубликовано в Telegram-канале «Танки». К сожалению, когда...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В Беларуси снова заметили лунное гало
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика