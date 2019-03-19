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Соцсети шутят о предложении переименовать столицу Казахстана в Нурсултан

20.03.2019 15:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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19 марта Нурсултан Назарбаев объявил об уходе с поста президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев, принявший на себя полномочия президента страны, предложил переименовать Астану в Нурсултан. Политик также выступил за то, чтобы назвать в честь первого президента Казахстана центральные улицы во всех областных центрах. Ниже — реакция некоторых пользователей соцсетей на это предложение.

Соцсети шутят о предложении переименовать столицу Казахстана в Нурсултан

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