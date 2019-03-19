Соцсети шутят о предложении переименовать столицу Казахстана в Нурсултан

19 марта Нурсултан Назарбаев объявил об уходе с поста президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев, принявший на себя полномочия президента страны, предложил переименовать Астану в Нурсултан. Политик также выступил за то, чтобы назвать в честь первого президента Казахстана центральные улицы во всех областных центрах. Ниже — реакция некоторых пользователей соцсетей на это предложение.

Новый президент Казахстана предложил переименовать казахов в назарбахов. — Вайналдум-Вандайк (@dio_alex) 20 марта 2019 г.

Мстители: Эра Нурсултана — Теория Большого Нурсултана (@SGK_official_) 20 марта 2019 г.

Я уехал в Астану,

А приехал в Нурсултан — Джарахов (@DLGreez) 20 марта 2019 г.





Ты никогда не бывал

В нашем городе светлом,

Над вечерней рекой

Не мечтал до зари.

С друзьями ты не бродил

По широким проспектам,

Значит ты не видал

Лучший город земли.

Песня плывёт, сердце поёт,

Эти слова — о тебе, Нурсултан! — Ненашева Мира (@nenasheva_mira) 20 марта 2019 г.