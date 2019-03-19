Пролили нефть в море, облучили команду радиацией: самые проблемные авианосцы

Способные наносить удары на значительных расстояниях авианосцы хорошо подходят для проецирования военной мощи. Такие корабли есть во флотах многих держав: США, Китая, России, Индии, Бразилии, Великобритании, Франции.

Подобные корабли представляют сложнейший механизм, который должен работать бесперебойно. Но это в теории. На практике авианосцы подвержены различным проблемам: неудачной конструкции, возрасту, механическим поломкам. 42.TUT.BY проверил, какие авианосцы могут претендовать на звание самых неудачных.

Мазут в XXI веке

Единственный российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вошел в состав флота в 1991 году, с тех пор корабль постоянно страдал от различных механических неисправностей, некоторые заканчивались трагично. Например, во время короткого замыкания , когда корабль находился в Турции в 2009 году, погиб моряк.



Фото: wikimedia.org

«Адмирал Кузнецов» лишь несколько раз выходил в Средиземное море, а его поход к сирийским берегам и последующее участие в военной операции закончились двумя потерянными самолетами, один из которых свалился за борт из-за обрыва троса аэрофинишера.

Одной из главных проблем корабля стала его силовая установка, она неоднократно давала сбои, поэтому тяжелый авианесущий крейсер часто в море сопровождают буксиры. Еще один ее минус — работа на мазуте, запасы которого нужно постоянно пополнять, что негативно сказывается на автономности корабля и, иногда, становится причиной ЧП.

14 февраля 2009 года программа спутникового наблюдения CleanSeaNet Европейского агентства по безопасности на море (EMSA) обнаружила нефтяное пятно 80 км к юго-западу от Корка (Ирландия). Оказалось, эта нефть была пролита при заправке «Адмирала Кузнецова». Впрочем, российские военные все отрицают .

Сейчас корабль требует серьезного ремонта, зимой на него уронили кран во время аварии на плавучем доке ПД-50. На восстановление боеспособности корабля и его модернизацию потребуется около миллиарда долларов, а сами работы завершатся приблизительно в 2021 году.

Не «Всемогущий»

Российская работа над ошибками советского проекта 1143.4 — индийский авианосец «Викрамадитья» («Всемогущий») — не оправдал своего названия. Корабль подвергся значительной перестройке: был изменен ангар, убрано все вооружение, вместо него установлено новое, исключительно зенитное. На палубе авианосца установили трехтросовый аэрофинишер, трамплин и оптическую систему посадки.



Бывший советский авианесущий крейсер проекта 1143.4 «Адмирал Горшков», ставший после модернизации индийским авианосцем «Викрамадитья». Фото: wikipedia/Indian Navy

Первый выход в море корабля на ходовые испытания 17 сентября 2012 года оказался неудачным. При попытке дать полный ход из строя вышли семь из восьми паровых котлов (по другой информации, только четыре). Основная вина в этом лежит на заказчике — индийцы пожелали заменить асбест огнеупорной керамикой, которая не выдержала нагрузки.

На корабле периодически что-нибудь ломается, например, вышли из строя три холодильные машины, генераторы азота и еще целый ряд устройств. Постоянные поломки вынудили индийцев попросить расширить гарантию на авианосец до 40 лет, т.е. почти на весь срок службы корабля.

Плавучий музей «Сан-Паулу»

В 2000 году бразильский флот приобрел французский авианосец «Фош», на тот момент кораблю исполнилось сорок лет. Списанный корабль Париж продал всего за двенадцать миллионов долларов. В отличие от предыдущих кораблей списка, у «Сан-Паулу» была паровая катапульта, позволяющая запускать с палубы тяжелые самолеты.



Фото: wikipedia

С момента приобретения Бразилия потратила на содержание авианосца около 100 миллионов долларов. Возраст корабля давал о себе знать не только поломками, но и ЧП. Например, В 2005 году из-за прорыва паропровода на борту «Сан-Паулу» погибло трое моряков и еще шесть получили ранения. Затем в течение нескольких лет авианосец стоял на ремонте.

В феврале случился еще один пожар, в котором погиб матрос, еще двое получили ранения. Ситуация с кораблем усугубилась фактическим отсутствием авиагруппы для авианосца.

Базировавшиеся на нем палубные штурмовики AF-1 исчерпали свой ресурс и к ним нет запчастей. Попытка в 2009 году модернизировать двенадцать AF-1 закончилась провалом — компания Embraer сдала только два модернизированных самолета AF-1M, один из которых был потерян в 2016 году.

В 2014 году «Сан-Паулу» был поставлен в сухой док для ремонта. Согласно плану модернизации, предполагалась замена всей двигательной системы, катапульты, а также вооружения. Стоимость модернизации оценивалась в 324 миллиона долларов, она могла продлить срок службы корабля до 2039 года. Для ВМС Бразилии это оказалось дорого, и было принято решение списать корабль. Демилитаризация авианосца продлится до 2020 года.

Постоянно в ремонтах

Французский авианосец «Шарль де Голль» с самого начала службы преследовали различные неисправности в системе охлаждения ядерного реактора, постоянные вибрации, а также проблемы с некачественным покрытием палубы.



Фото: wikipedia/U.S. Navy

Еще во время испытаний выяснилось, что взлетная палуба корабля короче, чем требуется для безопасной посадки самолетов ДРЛО Е-2 «Хоукай». Пришлось срочно удлинять ее на четыре метра.

Первое плавание корабля было омрачено инцидентом — во время маневров в Карибском море у корабля отвалилась лопасть правого винта.

В 2002 году во время возвращения на военно-морскую базу «Тулон» из-за аварии атомной установки весь экипаж авианосца получил пятикратную дозу облучения .

Поход 14 октября 2010 года отряда боевых кораблей ВМС Франции во главе с флагманом «Шарль де Голль» в Индийский океан продлился всего сутки — на авианосце вышла из строя вся система электроснабжения.

В ноябре 2018 года авианосец был передан ВМС Франции после очередных ремонтных работ, которые продолжались 18 месяцев на военно-морской базе в Тулоне.