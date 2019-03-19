В Долине Смерти сфотографировали черный самолет-невидимку с необычной эмблемой

Самолет-невидимка F-117А с необычной эмблемой на хвосте попал в объективы фотокамер во время полетов над «Долиной Смерти», сообщает The Drive. На кромке хвоста была нанесена полоса с надписью «Темные рыцари». Издание попыталось разобраться, что обозначает эта эмблема.

ВВС США официально сняли с вооружения все 50 остававшихся в строю малозаметных самолетов F-117A в 2008 году. Самолеты были отправлены на хранение на авиабазу Тонопа (штат Невада), однако эти ударные самолеты периодически летают над знаменитой секретной базой Area 51. До недавних пор на них не было никаких опознавательных знаков.



Фото: AirForces Monthly

Если добавить тот факт, что по крайней мере четыре F-117A были развернуты на Ближнем Востоке и совершали боевые вылеты над Сирией и Ираком, а теперь на этих самолетах появились эмблемы, то можно предположить, что из самолетов составлена отдельная эскадрилья. Только каково ее предназначение?

В ВВС США название «Темные рыцари» носит 338-я учебная эскадрилья, и вряд ли она связана с самолетами-невидимками. Зато интересен другой факт. Когда программа F-117А была засекречена, часть этих машин использовалась 9-й истребительной эскадрильей, базирующейся в Нью-Мексико, которая носила название «Железные рыцари», позже она сменила название на «Летающие рыцари».

Как видно, слово «рыцарь» занимает особое место в истории F-117А. Наиболее вероятно, что это эмблема подразделения, которое уже существовало много лет, а его задачей было поддерживание летного состояния самолетов-невидимок для различных испытаний.

Альтернативная версия — использование этих самолетов одним из подрядчиков ВВС США. Тогда это объясняет тот факт, что F-117A больше не избегают объективов фотографов и позволяют себе залетать дальше периметра около авиабазы «Неллис», границ которого придерживались до этого.