На Солнце произошло три вспышки за сутки

В последние сутки наблюдался резкий рост солнечной активности. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.



Фото: Изображение телескопа AIA на обсерватории SDO

«Вчера, 20 марта, и сегодня, 21 марта, зарегистрировано три вспышки класса C. Индекс вспышечной активности впервые за несколько месяцев достиг желтого уровня (пиковое значение составило 3.5 по 10-балльной шкале)», — уточняется на сайте ФИАН.

Специалисты отмечают, что «на Солнце продолжает сгорать „топливо“ предыдущего цикла. Таким топливом являются магнитные поля, которые формируются под поверхностью Солнца и выносятся потоками плазмы наружу вместе с избыточной энергией. Именно эта энергия и выжигается в виде вспышек».