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На Солнце произошло три вспышки за сутки
21.03.2019 14:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В последние сутки наблюдался резкий рост солнечной активности. Об этом
«Вчера, 20 марта, и сегодня, 21 марта, зарегистрировано три вспышки класса C. Индекс вспышечной активности впервые за несколько месяцев достиг желтого уровня (пиковое значение составило 3.5 по 10-балльной шкале)», — уточняется на сайте ФИАН.
Специалисты отмечают, что «на Солнце продолжает сгорать „топливо“ предыдущего цикла. Таким топливом являются магнитные поля, которые формируются под поверхностью Солнца и выносятся потоками плазмы наружу вместе с избыточной энергией. Именно эта энергия и выжигается в виде вспышек».
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В последние сутки наблюдался резкий рост солнечной активности. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
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