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Facebook признал, что пароли миллионов пользователей хранились без шифрования
21.03.2019 21:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Администрация соцсети Facebook признала, что хранила пароли к учетным записям миллионов пользователей в незашифрованном виде. Об этом
Как уточнили представители Facebook, в январе во время проверки систем безопасности они «обнаружили, что пароли пользователей хранились во внутренней базе данных в читаемом формате».
«Это привлекло наше внимание, поскольку наша система входа в соцсеть сделана так, чтобы шифровать пароли, при применении данных методов они становятся нечитаемыми, — говорится в документе. — Мы исправили эти проблемы и в качестве предосторожности оповестим всех, чьи пароли, как выяснилось, хранились таким образом».
«По нашим оценкам, мы оповестим сотни миллионов пользователей Facebook Lite [приложение, позволяющее пользоваться соцсетью], десятки миллионов других пользователей Facebook, а также десятки тысяч пользователей Instagram, — говорится в заявлении.
Представители Facebook заострили внимание на том, что данные пароли «не были видимы ни для кого» за пределами компании. Администрация соцсети подчеркнула, что не было обнаружено каких-либо свидетельств злоупотреблений и того, чтобы ее сотрудники как-то воспользовались этой ситуацией.
В четверг журналист и эксперт по информационной безопасности Брайен Кребс
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Администрация соцсети Facebook признала, что хранила пароли к учетным записям миллионов пользователей в незашифрованном виде. Об этом говорится в заявлении...
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