Facebook признал, что пароли миллионов пользователей хранились без шифрования

Администрация соцсети Facebook признала, что хранила пароли к учетным записям миллионов пользователей в незашифрованном виде. Об этом говорится в заявлении администрации, опубликованном на официальном сайте соцсети. Об этом пишет ТАСС.



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Как уточнили представители Facebook, в январе во время проверки систем безопасности они «обнаружили, что пароли пользователей хранились во внутренней базе данных в читаемом формате».

«Это привлекло наше внимание, поскольку наша система входа в соцсеть сделана так, чтобы шифровать пароли, при применении данных методов они становятся нечитаемыми, — говорится в документе. — Мы исправили эти проблемы и в качестве предосторожности оповестим всех, чьи пароли, как выяснилось, хранились таким образом».

«По нашим оценкам, мы оповестим сотни миллионов пользователей Facebook Lite [приложение, позволяющее пользоваться соцсетью], десятки миллионов других пользователей Facebook, а также десятки тысяч пользователей Instagram, — говорится в заявлении.

Представители Facebook заострили внимание на том, что данные пароли «не были видимы ни для кого» за пределами компании. Администрация соцсети подчеркнула, что не было обнаружено каких-либо свидетельств злоупотреблений и того, чтобы ее сотрудники как-то воспользовались этой ситуацией.

В четверг журналист и эксперт по информационной безопасности Брайен Кребс заявил , что сотрудники Facebook в течение многих лет хранили пароли сотен миллионов пользователей в незашифрованном виде. По утверждению Кребса, речь идет о паролях от 200 миллионов до 600 миллионов пользователей. Доступ к ним якобы могли иметь около 20 тысяч сотрудников соцсети.