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Археологи обнаружили под Воронежем ребро мамонта

22.03.2019 12:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Российские археологи во время раскопок стоянки каменного века «Костенки 14» в Воронежской области обнаружили фрагмент ребра мамонта с застрявшим в нем наконечником, сделанным из бивня другого мамонта. Об этом сообщает ТАСС.

Археологи обнаружили под Воронежем ребро мамонта
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Tracy O / wikipedia.org

«Горизонт вулканического пепла в Костенках связан с извержением одной из вулканических систем в районе Неаполитанского залива, что происходило около 40 тыяч. лет до ашей эры. Это значит, что наша находка является самой древней среди подобных и связана с первой волной распространения в Европе человека современного антропологического типа — Homo sapiens sapiens», — уточнил начальник Костенковской экспедиции Института истории и материальной культуры РАН, старший научный сотрудник Отдела палеолита ИИМК Андрей Синицын.

Он отметил, что находку удалось сделать, по сути, случайно. «В ходе обычной зачистки стенки раскопа стоянки „Костенки 14“, которые всегда проводятся после дождей, в разрезе появилось ребро мамонта с торчащим в нем наконечником из бивня. Если бы потребности в зачистке не было или она была бы на 1 см менее глубокой, этой находки не было бы видно. Если бы зачистка была на 1 см глубже, наконечник был бы срезан», — пояснил начальник экспедиции.

Найденный фрагмент — кусочек второго левого ребра мамонта. «Судя по направлению и углу попадания, удар был нанесен животному спереди справа снизу под небольшим углом… Не исключен вариант добивания поверженного животного», — отметил ученый.

Он также обратил внимание, что прямые свидетельства охоты на мамонта крайне редки. «Кроме уникальных условий сохранения, качества раскопок, стечения обстоятельств, как в случае с зачисткой стенки на „Костенках 14“, их частота ограничивается естественным ареалом распространения мамонта… В любом случае ребро с наконечником представляет собой неординарное явление. Все находки такого рода с полным основанием рассматриваются как индивидуальные, как источники с повышенной информационной нагрузкой», — указал Синицын.

 
 
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Российские археологи во время раскопок стоянки каменного века «Костенки 14» в Воронежской области обнаружили фрагмент ребра мамонта с застрявшим в нем...
 
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