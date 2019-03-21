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Раскрыты характеристики Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite на «голом» Android

22.03.2019 13:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Xiaomi работает над новыми смартфонами с «чистой» операционной системой Andoid — Mi A3 и Mi A3 Lite. Об этом сообщает FoneArena.

Раскрыты характеристики Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite на «голом» Android
Xiaomi Mi A2. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как и предыдущие модели серии, новые Mi A3, скорее всего, будут работать на операционной системе Android One без фирменной оболочки производителя MIUI. Android One во многом повторяет стоковый интерфейс в смартфонах Google Pixel. Кроме того, для него быстрее выходят обновления прошивки и патчи системы безопасности.

Кодовые названия еще не анонсированных аппаратов — bamboo_sprout и cosmos_sprout. FoneArena пишет, что оба девайса получат встроенные в экраны сканеры отпечатков пальцев. Также известно разрешение фронтальной камеры новинок — 32 Мп. Она будет поддерживать технологию объединения четырех соседних пикселей в один большой.

Из пока еще неподтвержденных характеристик выделяется процессор Qualcomm Snapdragon 675. В FoneArena также предполагают, что Mi A3 и Mi A3 Lite получат каплевидные вырезы в экранах. Точной даты анонса смартфонов пока не называется.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite:

 
 
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Xiaomi работает над новыми смартфонами с «чистой» операционной системой Andoid — Mi A3 и Mi A3 Lite. Об этом сообщает FoneArena.
 
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