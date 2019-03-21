У человеческого мозга заметили «сверхспособность» птиц

Исследователи выявили, что человеческий мозг способен реагировать на контролируемые изменения магнитного поля. Результаты эксперимента описаны на страницах журнала eNeuro, кратко об этом сообщает « Индикатор ».



Домашние голуби могут найти дорогу домой, используя свою способность чувствовать магнитное поле Земли и другие внешние сигналы, которые помогают им в ориентировании. Изображение: Andreas Trepte / wikipedia.org

Магнеторецепция — один из механизмов, благодаря которым некоторые виды животных способны выбирать верное направление движения при регулярных сезонных миграциях. Для успешной миграции недостаточно просто отличать север от юга или полюс от экватора. Отклонение более чем на несколько градусов приведет к катастрофе, если учитывать, что дистанции могут достигать 100 тыс. км.

«У многих животных есть магниторецепция, так почему бы и нам ее не иметь? — утверждает Конни Ванг, аспирант Калифорнийского технологического института в Пасадене и ведущий автор публикации. — Уже давно ходят предположения о том, что люди могут обладать такими способностями. Однако, несмотря на бурные исследования вопроса в 80-х годах, вразумительных результатов так и не было получено».

Эксперимент заключался в следующем: 34 участника по очереди помещали в так называемую клетку Фарадея — комнату, не пропускающую внешнее электромагнитное поле, но генерирующую собственное. Клетка создавала «земное» магнитное поле и имитировала его вращение, а подсоединенные к голове электроды в полной темноте регистрировали ЭЭГ испытуемого.

Как показали результаты, мозг реагирует на наложение и вращение поля изменением альфа-ритма, что связано с расслабленным состоянием бодрствования и подавляется, когда человек открывает глаза, слышит звуки или испытывает касания. У некоторых участников альфа-ритм снижался на 60% от нормы сразу после магнитной стимуляции и восстанавливался до прежнего уровня через несколько секунд после окончания воздействия. Дальнейшие эксперименты показали, что мозг «отбраковывает» очевидно неестественные стимулы: поле, геомагнитные линии которого уходили вверх, было проигнорировано. Вероятно, это происходило потому, что в Северном полушарии геомагнитные линии уходят вниз, под землю. В будущем предположение может быть проверено сходным экспериментом, проведенным в Южном полушарии Земли.

«Альфа-ритм — это признак сенсорного детектирования и смещение внимания на регистрируемый стимул. Наше исследование имитирует изменения в магнитном поле, с которыми человек сталкивается ежедневно, поворачивая и покачивая головой», — поясняет соавтор работы Шин Шимоджо.

Критики справедливо замечают, что для того, чтобы исключить звук от работающих катушек, который может влиять на депривацию альфа-ритма, необходимо провести эксперимент в условиях белого звукового шума.