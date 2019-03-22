На Национальной библиотеке появилась реклама ИТ-компании

Американский стартап Mapbox с разработкой в Минске разместил рекламу на «самом большом рекламном носителе в стране» — Национальной библиотеке. СЕО стартапа Эрик Гундерсен показал в Twitter, как это выглядит, пишет Dev.by .

Недавно Эрик Гундерсен по ошибке оказался в белорусском списке невыездных и мог не попасть на Bulbacon, но глава ПВТ Всеволод Янчевский решил вопрос. Как объяснил Денис Алейников, старший партнер юридической фирмы «Алейников и партнеры», через официальное ходатайство.

В декабре 2017 года американская картографическая компания Mapbox, привлекшая $ 164 млн инвестиций, открыла белорусский центр разработки на базе стартапа MapData. CEO Mapbox Эрик Гундерсен рассказал dev.by, что впервые узнал о Минске от Юрия Мельничка и Александра Матвеенко во времена Maps.me. К моменту оформления сделки компании сотрудничали уже полтора года. В мае 2018 года белорусский офис Mapbox представил Vision SDK, набор инструментов разработчика для объединения возможностей камеры, смартфона и автомобиля. В интервью dev.by команда рассказала, почему передумала делать автопилот и занялась продвинутым видеорегистратором.​