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Telegram позволил удалять переписки без ограничения по времени - даже чужие сообщения

25.03.2019 09:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В мессенджере Telegram появилась возможность удалять сообщения, даже отправленные собеседником, без ограничений по времени. Об этом представители сервиса сообщили в блоге, передает TJournal.

Telegram позволил удалять переписки без ограничения по времени - даже чужие сообщения
Фото: Reuters

Подобная функция появилась еще в 2017 году, однако тогда она давала возможность удалять только собственные сообщения и только в течение 48 часов. Теперь пользователи смогут удалять любые свои сообщения в любой момент, в том числе для собеседника, а личные переписки теперь можно удалить целиком у обоих собеседников (речь только про личные переписки).

Другая функция приватности, появившаяся в обновлении — скрытие отправителя при пересылке сообщений. Раньше все пересылаемые сообщения имели кликабельную подпись, однако теперь пользователь может отключить переход по имени на свой профиль.

В Telegram заявили, что таким образом можно «лишить собеседников возможности доказать, что вы им что-то писали». Кроме того, пользователь может выключить отображение своих аватарок, которые отображаются при переходе в профиль по ссылке из подписи у пересылаемых сообщений.

Позднее создатель мессенджера Павел Дуров объяснил нововведение необходимостью иметь возможность в будущем стереть информацию из прошлого, которая может быть интерпретирована неверно вне контекста. По его словам, команда Telegram отдает себе отчет, что такая функция нарушает постоянство содержимого переписок и может быть использована во вред, но по их мнению «польза от контроля над цифровым отпечатком важнее».

«За последние 10−20 лет каждый из нас обменялся миллионами сообщений с тысячами людей. Большинство логов общения хранится где-то во входящих других людей, вне нашего доступа. Отношения начинаются и подходят к концу, но история сообщений с бывшими друзьями и коллегами остаётся доступной навсегда, — написал создатель Telegram Павел Дуров. — Но это становится хуже. В течение следующих нескольких десятилетий объём нашей личной информации, хранимой нашими собеседниками, легко увеличится вчетверо.

Старое сообщение, о котором вы уже забыли, может быть вырвано из контекста и использовано против вас спустя десятилетия. Поспешное сообщение, отправленное девушке в школе, может настигнуть вас в 2030 году, когда вы решите избираться в мэры. Нам пора признать: несмотря на весь наш прогресс в шифровании и приватности, у нас очень небольшой контроль над нашими данными. Мы не можем отправиться в прошлое и удалить данные у других людей. Не могли. До сегодняшнего дня».

 
 
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В мессенджере Telegram появилась возможность удалять сообщения, даже отправленные собеседником, без ограничений по времени. Об этом представители сервиса сообщили...
 
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