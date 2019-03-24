ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Десять попаданий за 3,82 секунды: как стреляет китайский спецназ

25.03.2019 12:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Подготовку китайского армейского спецназа показали на видео. Они десять раз попадают в мишень всего за 3,82 секунды. В ролике хорошо видно, с какой быстротой действуют спецназовцы.

Бойцы вооружены легкой укороченной автоматической винтовкой QBZ-95B. Оружие выполнено по компоновке «булл-пап» и использует (в базовой версии) новый китайский 5,8 мм промежуточный патрон.

Пистолет, которым вооружены спецназовцы — это QSZ 92. Пистолет был разработан в начале 1990-х годов и принят на вооружение НОАК вместе с новым оригинальным малокалиберным патроном калибра 5,8 мм с остроконечной пулей со стальным сердечником и гильзой бутылочной формы.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подготовку китайского армейского спецназа показали на видео. Они десять раз попадают в мишень всего за 3,82 секунды. В ролике хорошо видно, с какой быстротой...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Яндекс.Район заработал в областных центрах Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.03.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика