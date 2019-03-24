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Десять попаданий за 3,82 секунды: как стреляет китайский спецназ
25.03.2019 12:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Подготовку китайского армейского спецназа показали на
Бойцы вооружены легкой укороченной автоматической винтовкой QBZ-95B. Оружие выполнено по компоновке «булл-пап» и использует (в базовой версии) новый китайский 5,8 мм промежуточный патрон.
Пистолет, которым вооружены спецназовцы — это QSZ 92. Пистолет был разработан в начале 1990-х годов и принят на вооружение НОАК вместе с новым оригинальным малокалиберным патроном калибра 5,8 мм с остроконечной пулей со стальным сердечником и гильзой бутылочной формы.
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Подготовку китайского армейского спецназа показали на видео. Они десять раз попадают в мишень всего за 3,82 секунды. В ролике хорошо видно, с какой быстротой...
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