Десять попаданий за 3,82 секунды: как стреляет китайский спецназ

Подготовку китайского армейского спецназа показали на видео . Они десять раз попадают в мишень всего за 3,82 секунды. В ролике хорошо видно, с какой быстротой действуют спецназовцы.

Бойцы вооружены легкой укороченной автоматической винтовкой QBZ-95B. Оружие выполнено по компоновке «булл-пап» и использует (в базовой версии) новый китайский 5,8 мм промежуточный патрон.

Пистолет, которым вооружены спецназовцы — это QSZ 92. Пистолет был разработан в начале 1990-х годов и принят на вооружение НОАК вместе с новым оригинальным малокалиберным патроном калибра 5,8 мм с остроконечной пулей со стальным сердечником и гильзой бутылочной формы.