|
На поздравительном плакате для крупнейшей военной базы США изобразили неправильный вертолет
25.03.2019 15:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Коллектив одной из главных военных баз США — Форт-Худ — с 75-летием поздравили плакатом с российскими вертолетами. Фотография была опубликована на
На плакате изображен анфас российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор». Ошибку допустили, как полагают комментаторы, гражданские дизайнеры. Форт Худ — одна из главных военных баз армии США, расположена около города Киллин (Техас), численность персонала — более 50 тысяч человек.
Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» выпускается в России с 2008 года. Арсенал вооружения этого вертолета внушителен: противотанковые ракеты «Штурм-ВУ», «Атака», «Вихрь», зенитные — «Игла-В», а также неуправляемые авиационные ракеты класса «воздух — земля» калибра до 240 мм, бомбы. Дополняет все это автоматическая пушка 2А42 калибра 30 мм.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коллектив одной из главных военных баз США — Форт-Худ — с 75-летием поздравили плакатом с российскими вертолетами. Фотография была опубликована на портале Reddit.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)