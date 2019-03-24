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На поздравительном плакате для крупнейшей военной базы США изобразили неправильный вертолет

25.03.2019 15:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Коллектив одной из главных военных баз США — Форт-Худ — с 75-летием поздравили плакатом с российскими вертолетами. Фотография была опубликована на портале Reddit.

На поздравительном плакате для крупнейшей военной базы США изобразили неправильный вертолет
Фото: reddit.com

На плакате изображен анфас российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор». Ошибку допустили, как полагают комментаторы, гражданские дизайнеры. Форт Худ — одна из главных военных баз армии США, расположена около города Киллин (Техас), численность персонала — более 50 тысяч человек.

На поздравительном плакате для крупнейшей военной базы США изобразили неправильный вертолет
Ка-52. Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» выпускается в России с 2008 года. Арсенал вооружения этого вертолета внушителен: противотанковые ракеты «Штурм-ВУ», «Атака», «Вихрь», зенитные — «Игла-В», а также неуправляемые авиационные ракеты класса «воздух — земля» калибра до 240 мм, бомбы. Дополняет все это автоматическая пушка 2А42 калибра 30 мм.

 
 
Ссылка на источник 83
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Коллектив одной из главных военных баз США — Форт-Худ — с 75-летием поздравили плакатом с российскими вертолетами. Фотография была опубликована на портале Reddit.
 
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