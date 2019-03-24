Стоять или идти? Инженер объяснил, как выгоднее ехать на эскалаторе

На эскалаторе принято ехать так: справа стоят, а слева идут. Но эффективна ли эта система? Об этом для издания The Conversation написал Лесли Строудерман, профессор промышленного и системного проектирования из Университета штата Миссисипи.



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Когда проектируют дороги, здания и коридоры, специалисты учитывают пространство, которое необходимо человеку, чтобы чувствовать себя комфортно — своеобразную «буферную зону». Для стоящего человека это 0,3 м², а для идущего — 0,75 м². Это значит, что на эскалаторе может поместиться больше стоящих пассажиров, чем идущих — и разница превысит два раза.

В 2016 году в лондонском метро провели эксперимент: на одной из станций метро ввели правило — на эскалаторе можно было только стоять, и справа, и слева. В результате пропускная способность эскалатора выросла на 27%. Больше людей проходили через станцию за то же время, что и раньше. Правда, это оказалось выгодно не для всех.

«Социальный обычай на транспорте отдает предпочтение индивидуальному пассажиру, — пишет Лесли Строудерман. — Традиция подниматься по левой части эскалатора дает возможность некоторым людям двигаться быстрее, хотя это снижает пропускную способность эскалатора и увеличивает общее время в пути для других. Чтобы улучшить механизм в целом, следует учитывать эффективность на уровне системы».

Проектировщики считают, что множество людей в одном месте образуют плотную толпу. В толпе пешеходы, как правило, идут гораздо медленнее, чем на открытой местности. Так получается из-за нехватки места, а еще из-за необходимости каждого пешехода принимать множество решений: «Мне ускориться?» «Помедленнее?» «Обогнать этого человека?» «Остановиться?» Огромное количество вопросов приводит к тому, что многие просто повторяют за окружающими. Тактика «иди за потоком» делает ходьбу менее обременительной в плане рассуждений.

Поэтому когда люди подходят к эскалатору, они часто просто делают то же самое, что человек перед ними. Если человек впереди идет, они идут. Если человек впереди стоит, они стоят. Все, что нужно — это кто-то, кто задаст «моду».

«Встаньте с обеих сторон эскалатора, — предлагает Строудерман. — Другие повторят. Одно изменение поможет каждому быстрее добраться до места назначения, особенно когда транспорт переполнен».