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Украинские силовики нашли замену автомату Калашникова
25.03.2019 16:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Подразделения национальной полиции откажутся от использования автомата Калашникова в пользу пистолета-пулемета МР5,
Князев отметил, что в отличие от АК всех модификаций МР5 — это полицейское оружие.
По словам Князева, планируется на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием. Уже принято решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов МР5, которыми будет обеспечен каждый патрульный наряд.
Сегодня такое оружие есть практически в каждом антитеррористическом подразделении мира. Притом что МP5 выпускается с 1966 года. Эксперты объясняют большую популярность этого оружия высокой точностью, надежностью и качеством изготовления: все детали МР5 обладают полной взаимозаменяемостью и при замене не требуют никакой подгонки.
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Подразделения национальной полиции откажутся от использования автомата Калашникова в пользу пистолета-пулемета МР5, сообщил глава ведомства Сергей Князев...
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