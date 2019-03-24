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Украинские силовики нашли замену автомату Калашникова

25.03.2019 16:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Подразделения национальной полиции откажутся от использования автомата Калашникова в пользу пистолета-пулемета МР5, сообщил глава ведомства Сергей Князев в интервью газете «Сегодня».

Украинские силовики нашли замену автомату Калашникова
Heckler & Koch MP5A3. Фото: wikipedia/Samuli Silvennoinen

Князев отметил, что в отличие от АК всех модификаций МР5 — это полицейское оружие.
«Проще говоря, автомат Калашникова создавался для военных, чтобы убивать. У полиции другие задачи. Перед нами не враги, а правонарушители. Наша задача — сохранить жизнь преступника и сберечь собственную. МP5 — менее летальное оружие», — добил глава Нацполиции.

По словам Князева, планируется на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием. Уже принято решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов МР5, которыми будет обеспечен каждый патрульный наряд.

Сегодня такое оружие есть практически в каждом антитеррористическом подразделении мира. Притом что МP5 выпускается с 1966 года. Эксперты объясняют большую популярность этого оружия высокой точностью, надежностью и качеством изготовления: все детали МР5 обладают полной взаимозаменяемостью и при замене не требуют никакой подгонки.

 
 
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Подразделения национальной полиции откажутся от использования автомата Калашникова в пользу пистолета-пулемета МР5, сообщил глава ведомства Сергей Князев...
 
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