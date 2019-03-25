Прошел тест новой противозачаточной таблетки для мужчин

Ученые оценили переносимость и безопасность второго возможного действующего вещества для мужской противозачаточной таблетки, за время исследования у участников не развились значимые побочные эффекты. О своих результатах авторы рассказали на ежегодной конференции Эндокринологического общества в Новом Орлеане, пишет N+1 .



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В настоящее время существует не так много распространенных способов мужской контрацепции. Применение презерватива при абсолютно правильном использовании дает защиту 98 процентов, но в реальной жизни, согласно статистике ВОЗ , около 15 процентов пар, выбравших этот метод контрацепции, сталкиваются с нежелательной беременностью в течение первого года. Вазэктомия (перевязка или пересечение семявыносящих протоков) дает надежное предохранение, но его действие часто необратимо. Международное исследование показало , что в появлении новых методов предохранения от нежелательной беременности для мужчин заинтересованы как мужчины, так и женщины.

Ранее в большей части клинических исследований ученые изучали контрацептивный потенциал гелей, инъекций и имплантатов с различными комбинациями, которые включали тестостерон и прогестины (синтетические аналоги женских гормонов прогестеронов). Эффективность экспериментальных мужских контрацептивов ученые оценивали как высокую, а результаты называли обещающими. Но опросы показывают, что многие мужчины предпочли бы , чтобы новый контрацептив был в таблетках.

Об исследовании безопасности первого потенциального действующего вещества для таблетированного мужского контрацептива, диметандролон ундеканоата (ДМАУ) или 7а, 11b-метил-19-нортестостерон-ундеканоата, ученые сообщили в феврале 2019 года в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Ожидаемый противозачаточный эффект компонента основан на подавлении синтеза гонадотропинов и эндогенного тестостерона благодаря его способности связываться как с андрогенными, так и прогестероновыми рецепторами. За 28 дней ДМАУ не вызвал серьезных побочных эффектов у 28 здоровых мужчин. Авторы не обнаружили значительного снижение концентрации сперматозоидов у участников, несмотря на существенное уменьшение уровня тестостерона и гонадотропинов в их крови. Они объяснили это недостаточной продолжительностью исследования. Ученые сообщили, что эффективность подавления сперматогенеза ДМАУ в настоящее время изучается в другом исследовании.

Результаты клинического исследования фазы I, изучения безопасности и переносимости, нового экспериментального компонента для мужских противозачаточных таблеток были представлены 24 марта 2019 года на ежегодной конференции Эндокринологического общества в Новом Орлеане. Кристина Уонг (Christina Wang), одна из ведущих авторов исследования, содиректор Института клинических и междисциплинарных исследований при Биомедицинском исследовательском институте в Лос-Анджелесе, сообщила, что использовался препарат 11-бета-метил-19-нортестостерона додеклаблонат (11-бета-МНТДК). Это модифицированный тестостерон, соединяющий свойства мужских половых гормонов и прогестеронов. В пресс-релизе указывается, что он является родственным ДМАУ. «Наши результаты указывают, что эта противозачаточная таблетка, соединяющая два вида гормональной активности, снизит выработку сперматозоидов на фоне сохраненного либидо», — сказала Уонг.

В исследовании, проводившемся в Биомедицинском исследовательском институте и Вашингтонском университете, приняли участие 40 здоровых мужчин. 10 из них получали плацебо, а 30 — экспериментальное лекарство в различных дозировках: 14−200 миллиграмм и 16−400 миллиграмм один раз в сутки. У участников из экспериментальных групп уровень тестостерона в крови упал до уровня андрогенной недостаточности , но мужчины не сообщали о каких-либо существенных побочных эффектах. Среди отмечавшихся легких нежелательных явлений авторы упоминают усталость, головную боль и появление угрей у четырех-шести мужчин. Пять участников сообщили об уменьшении полового влечения, а двое отмечали легкую эректильную дисфункцию. В то же время, ни у одного их участников за период исследования не снизилась сексуальная активность и никто не прервал прием препарата в связи с побочными эффектами.

Профессор Школы медицины Вашингтонского университета Стефани Пейдж (Stephanie Page), второй ведущий автор исследования, объяснила минимальное количество побочных эффектов недостатка тестостерона тем, что 11-бета-МНТДК подражает действию этого гормона, но в яичках не создается его концентрация, достаточная для сперматогенеза.

Эффект экспериментального препарата был обратим после завершения лечения, сообщила Уонг. Она добавила, что 28 дней было недостаточно, чтобы изучить максимальный уровень подавления выработки сперматозоидов, поскольку сперматогенез занимает от 60 до 90 дней. Но уровень гормонов, ответственных за выработку спермы, у мужчин в экспериментальной группе сильно снизился по сравнению с показателями мужчин из группы плацебо. По мнению Кристины Уонг, безопасная противозачаточная таблетка с обратимым действием для мужчин может появиться в продаже течение примерно 10 лет.

Ранее ученые успешно испытали мужской контрацептив Vasalgel, перекрывающий семявыносящий проток, на обезьянах. В США ученые собирались испытать противозачаточный гель для мужчин, который нужно втирать в кожу предплечья. Он содержит синтетические тестостерон и прогестин.