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Прошел тест новой противозачаточной таблетки для мужчин
26.03.2019 09:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Ученые оценили переносимость и безопасность второго возможного действующего вещества для мужской противозачаточной таблетки, за время исследования у участников не развились значимые побочные эффекты. О своих результатах авторы
В настоящее время существует не так много распространенных способов мужской контрацепции. Применение презерватива при абсолютно правильном использовании дает защиту 98 процентов, но в реальной жизни,
Ранее в большей части клинических исследований ученые изучали контрацептивный потенциал гелей, инъекций и имплантатов с различными комбинациями, которые включали тестостерон и прогестины (синтетические аналоги женских гормонов прогестеронов). Эффективность экспериментальных мужских контрацептивов ученые оценивали как высокую, а результаты называли обещающими. Но опросы показывают, что многие мужчины
Об исследовании безопасности первого потенциального действующего вещества для таблетированного мужского контрацептива, диметандролон ундеканоата (ДМАУ) или 7а, 11b-метил-19-нортестостерон-ундеканоата, ученые
Результаты клинического исследования фазы I, изучения безопасности и переносимости, нового экспериментального компонента для мужских противозачаточных таблеток были представлены 24 марта 2019 года на ежегодной
В исследовании, проводившемся в Биомедицинском исследовательском институте и Вашингтонском университете, приняли участие 40 здоровых мужчин. 10 из них получали плацебо, а 30 — экспериментальное лекарство в различных дозировках: 14−200 миллиграмм и 16−400 миллиграмм один раз в сутки. У участников из экспериментальных групп уровень тестостерона в крови упал до уровня
Профессор Школы медицины Вашингтонского университета Стефани Пейдж (Stephanie Page), второй ведущий автор исследования, объяснила минимальное количество побочных эффектов недостатка тестостерона тем, что 11-бета-МНТДК подражает действию этого гормона, но в яичках не создается его концентрация, достаточная для сперматогенеза.
Эффект экспериментального препарата был обратим после завершения лечения, сообщила Уонг. Она добавила, что 28 дней было недостаточно, чтобы изучить максимальный уровень подавления выработки сперматозоидов, поскольку сперматогенез занимает от 60 до 90 дней. Но уровень гормонов, ответственных за выработку спермы, у мужчин в экспериментальной группе сильно снизился по сравнению с показателями мужчин из группы плацебо. По мнению Кристины Уонг, безопасная противозачаточная таблетка с обратимым действием для мужчин может появиться в продаже течение примерно 10 лет.
Ранее ученые успешно
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Ученые оценили переносимость и безопасность второго возможного действующего вещества для мужской противозачаточной таблетки, за время исследования...
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