Xiaomi показала устройство, которое заряжает смартфон за 17 минут

Китайская компания Xiaomi разработала зарядное устройство для смартфона, способное зарядить его за 17 минут. Видео, демонстрирующее работу зарядного устройства, было опубликовано вице-президентом Xiaomi Лу Вейбингом в социальной сети Weibo, пишет РБК .



Изображение: Lu Weibing / Weibo

Лу Вейбинг также является генеральным менеджером подбренда Xiaomi — Redmi. Это же видео разместил на своей странице в Weibo президент компании Xiaomi Линь Бинь.

На видео показаны два мобильных устройства, а также таймер, который показывает, сколько времени прошло с момента начала зарядки. Одно из них — смартфон с аккумулятором на 4000 мА·ч, второе — смартфон Oppo с аккумулятором на 3700 мА·ч, подключенный к зарядке с технологией Super VOOC мощностью 50 Вт (эта технология позволяет заряжать аккумулятор до 75% за 30 минут, утверждает производитель).

На ролике видно: смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, подключенный к зарядке Xiaomi, заряжается от 0 до 100% за 17 минут. За это же время смартфон Oppo с батареей меньшей емкости зарядился на 65%.

В конце ролика на несколько секунд появляется надпись, из которой можно сделать вывод, что новая технология получила название Super Charge Turbo, а мощность зарядного устройства составит 100 Вт.

Компания не привела в видео никаких дополнительных деталей и не назвала дату релиза новой технологии.

«Xiaomi не объявила, какие смартфоны (если таковые уже есть) будут оснащены зарядным устройством с новой технологией. Однако учитывая, что видео было размещено генеральным менеджером компании Redmi Лу Вейбингом, разумно предположить, что телефон Redmi будет в числе первых. Но когда?» — задается вопросом The Verge.