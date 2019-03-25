Лучшие смартфоны Huawei на сегодня? Как в Париже прошла презентация новейших P30 и P30 Pro

Сегодня Huawei представила новые флагманские смартфоны — P30 и P30 Pro. Как и в прошлогодних «двадцатках», основной упор в линейке P30 производитель сделал на возможностях основных камер. Мы побывали на пресс-конференции компании в Париже и делимся первыми «живыми» впечатлениями о, возможно, главных смартфонах Huawei этого года.





«Приближайте недосягаемое»

В прошлом году Huawei продала 200 миллионов смартфонов — на 47 миллионов (или 23,5%) больше в сравнении с 2017 годом. Во многом этого получилось добиться благодаря устройствам серии P20, которые даже спустя почти 12 месяцев после начала продаж занимают лидирующие места в рейтинге известного ресурса сравнения фотографий DxOMark .



Новый P30 Pro набрал максимально возможное количество очков среди всех конкурентов, 112 баллов

Проще говоря, за счет P20 и P20 Pro (а позже — и Mate 20 Pro) Huawei удалось создать имидж производителя смартфонов с одними из лучших в мире мобильных камер. В новом Huawei P30, и особенно P30 Pro, ставку снова сделали на фото возможности.

Huawei P30 получил тройной фотомодуль (40 Мп + 16 Мп + 8 Мп), позволяющий делать как обычные снимки, так и фото с более широким углом обзора за счет суперширокоугольного фотомодуля. Еще одна особенность — пятикратный гибридный зум. Впрочем, с таким приближением могли фотографировать и прошлогодние флагманы.

В топовом P30 Pro основная камера (если считать вместе с 3D ToF-модулем, который более качественно измеряет расстояние до объектов в кадре) уже четверная. Первый модуль — 40-мегапиксельный (f/1.6), второй суперширокоугольный — 20 Мп (f/2.2), третий телефото — 8 Мп (f/3.4).



Huawei P30 Pro

Такая связка позволяет делать снимки не только с более широкой перспективой (около 120 градусов), но 5-кратным оптическим и 10-кратным гибридным зумом и 50-кратным цифровым.

По словам представителей компании, кадры с 10-кратным увеличением за счет перископного телефото-модуля с несколькими линзами практически не теряют в четкости в сравнении с обычными фото. На презентации даже говорили, что P30 Pro «приближает недосягаемое».

Добавим, что Huawei P30 Pro — первый коммерческий смартфон, позволяющий делать фотографии с таким большим увеличением без (надеемся) серьезной потери в детализации. Подобную фишку недавно представила компания Oppo, но дальше анонса технологии и демонстрации прототипа, способного снимать с таким зумом, дело у Oppo пока не пошло.



Huawei P30

На презентации аппаратов в Huawei также говорили, что P30 Pro еще лучше снимает фотографии и видео в темноте при недостатке света. Это достигается не только за счет оптической стабилизации, но и технологий искусственного интеллекта.

Еще один интересный режим, которым оснастили P30 Pro, называется Dual-View Video. С его помощью можно вести видеосъемку сразу на основой фотомодуль, и на телефото. Правда доступна эта функция станет позже с одним из обновлений прошивки. Фронтальные камеры — 32-мегапиксельные.

Узнаваемый дизайн

Внешне P30 и P30 Pro мало чем отличаются от прошлогодних P20, но назвать это проблемой мы не рискнем. Наоборот, между гаджетами чувствуется преемственность. В общем, если вам нравился дизайн P20, то новые P30, скорее всего, также не разочаруют.



Huawei P30 Pro

Держать обе новинки в руках удобно, единственный недочет — маркие и немного скользкие задние панели. Возможно, для лучшей цепкости устройства будет лучше поместить в чехлы.

Впрочем, от такой проблемы страдает большинство стеклянных аппаратов. Зато Huawei P30 защищен по стандарту IP53, а P30 Pro — по IP68. Благодаря последнему P30 Pro может выдержать погружение в пресную воду на пол часа на глубину до полутора метров. Для примера: Huawei P20 Pro был защищен только по стандарту IP67.

Карты памяти nanoSD и звук через дисплей

Из спорных решений — поддержка смартфонами карт памяти формата nanoSD, которые впервые представили вместе с Huawei Mate 20 Pro. Купить их до сих пор сложнее, чем «классические» карточки microSD.

Из различий между P30 и P30 Pro — отсутствие в последнем 3,5-мм входа для наушников. А еще в Huawei P30 Pro нет разговорного динамика — голос собеседника при разговоре передается через резонирующий на определенной частоте экран. Проверим, удобно ли это, когда как следует протестируем аппарат.

Отличные экраны

Huawei P30 и P30 Pro оснастили OLED-дисплеями диагональю в 6,1 и 6,47 дюймов с поддержкой HDR10 и разрешением 2340 на 1080 пикселей. В верхней части экранов находится небольшой вырез в форме капельки, а еще в P30 Pro левая и правая грани панели скруглены.



Huawei P30 Pro

На первый взгляд, придраться к качеству OLED-матриц в новинках сложно — даже под ярким искусственным светом в тестовой зоне на презентации флагманов информация на их дисплеях оставалась достаточно хорошо различима.



Huawei P30

Страдают ли панели от «родовой» болезни большинства OLED-экранов — инверсии белого цвета — пока не понятно. Расскажем подробнее после нескольких дней тестирования новинок.

3D-разблокировки по лицу в смартфонах нет

Одной из главных фишек представленного около полугода назад Huawei Mate 20 Pro является продвинутая система 3D-распознавания лиц пользователей, которая мало чем отличается от того же Face ID в смартфонах от Apple. Обмануть такие системы благодаря объемному сканированию очень сложно. Грубо говоря, по обычной фотографии вашего лица устройства, скорее всего, не активируется.





Но в новых P30 и P30 Pro от 3D-распознавания пользователей отказались. Гаджеты все еще могут разблокироваться по лицу владельца, но о сверхвысокой безопасности такого метода говорить уже вряд ли приходится.

Впрочем, активировать гаджеты можно и через оптические сканеры отпечатков пальцев, встроенные в нижнюю часть дисплеев. Опять же, о скорости и точности этих подэкранных дактилоскопических сенсоров расскажем немного позднее.

Производительность и время автономной работы

Huawei P30 и Huawei P30 Pro работают на фирменном процессоре Kirin 980, построенном по 7-нм техпроцессу. Оперативной памяти в «младшей» версии — 6 ГБ, в «старшей» — 8 ГБ. Прогнать на новинках синтетические тесты производительности пока не получилось, но по первым впечатлениям, проблем с мощностью гаджеты не испытывают.



Huawei P30 Pro

Объем аккумуляторов в сравнении с P20/P20 Pro в новинках вырос и соответственно составляет 3650 мАч и 4200 мАч (для P30 и P30 Pro). Скорее всего, от одного заряда смартфоны будут «жить» около двух дней — проверим в нашем полноценном тесте.

Не стоит забывать и о поддержке быстрой зарядки через комплектные адаптеры питания. В Huawei P30 она 22,5-ваттная, а в P30 Pro — 40-ватная. Производитель заявляет, что батарею P30 Pro благодаря этому до 70% получится восполнить всего за 30 минут.



Huawei P30

А еще Huawei P30 Pro способен подзаряжать от себя другие гаджеты через функцию реверсивной подзарядки. Но такая фишка была уже и в Mate 20 Pro, а недавно появилась и в Samsung Galaxy S10.

Сколько стоят и когда начнут продаваться в Беларуси

Предзаказы на Huawei P30 и P30 Pro в Беларуси стартуют 27 марта, продажи начнутся 13 апреля. Официальная цена Huawei P30 — 1699 рублей, Huawei P30 Pro — 2399 рублей. Тем, кто успеет сделать предзаказ, в подарок достанутся смарт-часы Huawei Watch GT. Устройства будут доступны в двух цветах — градиентных зеленом и голубом.

Вот что нам запомнилось после первого знакомства с новыми Huawei P30 и P30 Pro. Полный обзор мы опубликуем, когда как следует протестируем новинки — надеемся, это произойдет в ближайшие несколько дней!

Смотрите, сколько у нас стоят другие флагманские смартфоны Huawei: