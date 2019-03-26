ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Брестской области ищут метеорит

27.03.2019 11:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

7 января над Пружанским районом пролетел метеорит. Сейчас ученые призывают искать осколки небесного тела, пишет издание «Раённыя буднi».

Сотрудники Польской лаборатории комет и метеоров на днях посетили Пружанский район. Они собирали рассказы возможных очевидцев редкого явления, поскольку несколько польских фотокамер также зафиксировали пролет метеорита в сторону Пружан.

Как отмечают зарубежные исследователи, метеорит при пролете через атмосферу мог весить до 500 кг, а при падении — до 100 кг. Он также мог расколоться на меньшие куски — от 50 кг до 100 г. Внешне метеорит должен быть черным, а на сколах — более светлым. Вероятно, он был железным, поэтому даже малые его куски будут сравнительно тяжелыми.

По расчетам, он упал в районе деревень Полонное Заболотье, Смоляны, Задворяны, Туловщина, Загорье и Стасюки Пружанского района. Метеорит может находиться и в соседнем Березовском районе — в районе деревень Давыдовичи, Бухали, Михновичи.

Специалисты призывают местных жителей как можно скорее провести поиски небесного камня, пока он еще лежит на поверхности земли. С началом полевых сельхозработ найти остатки метеорита будет почти невозможно.

Для ученых очень важно зафиксировать фотографиями место падения метеорита и его внешний вид. Если вы найдете осколок метеорита, прислать его координаты и фото можно научным сотрудникам музея-усадьбы «Пружанскі палацык».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 января над Пружанским районом пролетел метеорит. Сейчас ученые призывают искать осколки небесного тела, пишет издание «Раённыя буднi».
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Претендент на игру года. Обзор Sekiro: Shadows Die Twice
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.03.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика