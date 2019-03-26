В Брестской области ищут метеорит

7 января над Пружанским районом пролетел метеорит. Сейчас ученые призывают искать осколки небесного тела, пишет издание « Раённыя будн i ».

Сотрудники Польской лаборатории комет и метеоров на днях посетили Пружанский район. Они собирали рассказы возможных очевидцев редкого явления, поскольку несколько польских фотокамер также зафиксировали пролет метеорита в сторону Пружан.

Как отмечают зарубежные исследователи, метеорит при пролете через атмосферу мог весить до 500 кг, а при падении — до 100 кг. Он также мог расколоться на меньшие куски — от 50 кг до 100 г. Внешне метеорит должен быть черным, а на сколах — более светлым. Вероятно, он был железным, поэтому даже малые его куски будут сравнительно тяжелыми.

По расчетам, он упал в районе деревень Полонное Заболотье, Смоляны, Задворяны, Туловщина, Загорье и Стасюки Пружанского района. Метеорит может находиться и в соседнем Березовском районе — в районе деревень Давыдовичи, Бухали, Михновичи.

Специалисты призывают местных жителей как можно скорее провести поиски небесного камня, пока он еще лежит на поверхности земли. С началом полевых сельхозработ найти остатки метеорита будет почти невозможно.

Для ученых очень важно зафиксировать фотографиями место падения метеорита и его внешний вид. Если вы найдете осколок метеорита, прислать его координаты и фото можно научным сотрудникам музея-усадьбы «Пружанскі палацык».