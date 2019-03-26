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На обслуживание секретного бункера НАТО в Испании потратят 200 000 евро

27.03.2019 17:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На обслуживание самого большого и секретного бункера, расположенного в Испании на военной базе Торрехон, будет потрачено 200 000 евро, сообщает агентство Infodefensa.

На обслуживание секретного бункера НАТО в Испании потратят 200 000 евро
Фото: globedia.com

В бункере находится Объединенный авиационный оперативный центр НАТО (Combined Aviation Operational Center), контролирующий обстановку на южном крыле Атлантического альянса — воздушном пространстве от Азорских островов в Атлантике до восточной границы Турции, площадью 10,95 миллиона квадратных километров.

Подземный бункер приблизительно имеет четыре-шесть этажей, его размеры и возможности держатся в секрете. Постоянный персонал — около 185 человек, военных и гражданских. Площадь бункера — 10 000 квадратных метров.

Сюда стекается информация от 90 стационарных радиолокационных станций, радаров, расположенных на кораблях и самолетах AWACS, а также других датчиков. Бункер защищен от любых ударов с воздуха, в том числе с применением даже таких мощных бомб, как JDAM или GBU-28.

 
 
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На обслуживание самого большого и секретного бункера, расположенного в Испании на военной базе Торрехон, будет потрачено 200 000 евро, сообщает агентство Infodefensa.
 
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