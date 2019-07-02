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Вот сколько в Беларуси будут стоить Xiaomi Redmi 7 и Redmi Note 7

29.03.2019 16:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Скоро в Беларуси стартуют официальные продажи новых смартфонов бренда Redmi от Xiaomi — Redmi 7 и Redmi Note 7. 42.TUT.BY узнал, сколько они будут стоить.

Вот сколько в Беларуси будут стоить Xiaomi Redmi 7 и Redmi Note 7
Фото: Reuters

Redmi 7 появится в официальной продаже 3 апреля. Цена модификации с 3/32 ГБ памяти составит 399 рублей, 3/64 ГБ — 449 рублей. Устройства получится купить не только за полную стоимость, но и в рассрочку без переплат.

Более производительный Redmi Note 7 можно будет купить с 13 апреля. Кроме того, на него будет действовать 18-месячная гарантия производителя. До конца месяца в официальной рознице при покупке аппарата покупателям предложат рюкзак Xiaomi в подарок. Устройств с 3/32 ГБ памяти будет стоить 539 рублей, 4/64 ГБ — 599 рублей, 4/128 ГБ — 679 рублей.

На следующей неделе в официальной продаже также появится смартфон Xiaomi Mi Play, который оценили в 499 рублей за версию с 4/64 ГБ памяти.

Ниже — цена Redmi Note 7 в белорусских интернет-магазинах. Напомним, что при покупке у неофициальных продавцов вы, скорее всего, лишитесь полноценной официальной гарантии производителя:

 
 
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Скоро в Беларуси стартуют официальные продажи новых смартфонов бренда Redmi от Xiaomi — Redmi 7 и Redmi Note 7. 42.TUT.BY узнал, сколько они будут стоить.
 
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