Россия планирует продать Китаю новейший истребитель Су-57

Источник материала: IT.Tut.by

Российское правительство в ближайшее время намерено предоставить разрешение на экспорт истребителей пятого поколения Су-57, сообщает Jane’s 360.



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Об этом на международной выставке LIMA 2019 заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике корпорации "Ростех" Виктор Кладов. По словам чиновника, в покупке нового истребителя могут быть заинтересованы Китай и Индия.

Кладов добавил, что Пекин не так давно принял партию из 24 Су-35. И в ближайшие два года китайцы должны принять решение: докупить еще самолеты Су-35, собрать их по лицензии на своих предприятиях или купить российские истребители пятого поколения.

Экспортная версия новинки, премьера которой состоится на авиасалоне в Дубае в 2019 году, получила название Су-57Э. Она будет иметь измененный состав оборудования и отличные от базовой модели тактико-технические характеристики.