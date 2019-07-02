Напоминает советскую самоходку: опубликовано фото нового легкого танка для Мьянмы

Источник материала: IT.Tut.by

Новый легкий танк для армии Мьянмы представляет собой гибрид шасси советской 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» и башни со 105-мм пушкой от китайской колесной (6×6) бронированной машины PTL02 Assaulter, сообщает военный блог «Центра анализа стратегий и технологий».



Фото: Myanmar Defence Weapons / www.facebook.com

Пока построен опытный образец боевой машины. Предположительно, танк был создан с участием украинских специалистов. Еще в 2014 году украинский ГК «Укроборонпром» заключил контракт на поставку в Мьянму комплекта оборудования для производства сварных корпусов легкобронированных БТР-4У и 2С1У.

Под обозначением 2С1У скрывается украинский вариант модернизации 122-мм самоходной гаубицы 2С1. Поэтому вполне вероятно, что шасси танка построено с применением украинских технологий.

Вряд ли такой танк серьезно защищен — корпус 2С1 имел лишь противопульную броню и, судя по фото, не претерпел особых изменений.