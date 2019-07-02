﻿ Напоминает советскую самоходку: опубликовано фото нового легкого танка для Мьянмы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Напоминает советскую самоходку: опубликовано фото нового легкого танка для Мьянмы

29.03.2019 14:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Новый легкий танк для армии Мьянмы представляет собой гибрид шасси советской 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» и башни со 105-мм пушкой от китайской колесной (6×6) бронированной машины PTL02 Assaulter, сообщает военный блог «Центра анализа стратегий и технологий».

Напоминает советскую самоходку: опубликовано фото нового легкого танка для Мьянмы
Фото: Myanmar Defence Weapons / www.facebook.com

Пока построен опытный образец боевой машины. Предположительно, танк был создан с участием украинских специалистов. Еще в 2014 году украинский ГК «Укроборонпром» заключил контракт на поставку в Мьянму комплекта оборудования для производства сварных корпусов легкобронированных БТР-4У и 2С1У.

Под обозначением 2С1У скрывается украинский вариант модернизации 122-мм самоходной гаубицы 2С1. Поэтому вполне вероятно, что шасси танка построено с применением украинских технологий.

Вряд ли такой танк серьезно защищен — корпус 2С1 имел лишь противопульную броню и, судя по фото, не претерпел особых изменений.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый легкий танк для армии Мьянмы представляет собой гибрид шасси советской 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» и башни со 105-мм пушкой от китайской колесной...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Стало известно, как будет выглядеть новый топовый iPhone с тремя камерами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Новости Hi-Tech)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика