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Стало известно, как будет выглядеть новый топовый iPhone с тремя камерами

29.03.2019 12:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

До анонса нового поколения iPhone еще около полугода, но возможный дизайн топовой модели в линейке сегодня появился в Сети. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте известный инсайдер @OnLeaks.

Стало известно, как будет выглядеть новый топовый iPhone с тремя камерами

Судя по всему, основной блок камер по крайней мере в одной из будущих моделей iPhone будет тройным и расположится в верхней левой части задней панели. Если верить просочившейся в Сеть схеме устройства, блок с фотомодулями будет квадратным, там же разместится светодиодная вспышка.

Стало известно, как будет выглядеть новый топовый iPhone с тремя камерами
Фото: @OnLeaks

Возможно, на фотографиях изображена схема одного из прототипов еще не анонсированного флагмана, но рендеры с таким дизайном смартфона появлялись в Сети и раньше. Более подробной информации о новинке (например, технических характеристик) пока нет.

Смотрите, сколько у нас стоят другие iPhone:

 
 
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До анонса нового поколения iPhone еще около полугода, но возможный дизайн топовой модели в линейке сегодня появился в Сети. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте...
 
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