Стало известно, как будет выглядеть новый топовый iPhone с тремя камерами

Источник материала: IT.Tut.by

До анонса нового поколения iPhone еще около полугода, но возможный дизайн топовой модели в линейке сегодня появился в Сети. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте известный инсайдер @OnLeaks.





Судя по всему, основной блок камер по крайней мере в одной из будущих моделей iPhone будет тройным и расположится в верхней левой части задней панели. Если верить просочившейся в Сеть схеме устройства, блок с фотомодулями будет квадратным, там же разместится светодиодная вспышка.



Фото: @OnLeaks

Возможно, на фотографиях изображена схема одного из прототипов еще не анонсированного флагмана, но рендеры с таким дизайном смартфона появлялись в Сети и раньше. Более подробной информации о новинке (например, технических характеристик) пока нет.

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