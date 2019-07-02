Специальный российский самолет пролетел над секретной «Зоной 51»

Источник материала: IT.Tut.by

Специальный самолет российских ВКС Ту-154М пролетел над секретной базой ВВС США Эдвардс (Зона 51) в штате Невада, где испытываются новейшие американские летательные аппараты, сообщает The Drive.



Фото: wikipedia

Полет проходил в соответствии с договором об открытом небе. Также Ту-154М пролетел над полигонами Тонопа и Дагвей, базой ВВС «Крич», фортом Ирвин, станцией China Lake, которая специализируется на испытаниях беспилотников, и одним из американских заводов по сборке ядерного оружия в Юкку-Флэт.

Предназначенный для наблюдательных полетов Ту-154М оснащен оборудованием для фотосъемки и радиолокационного наблюдения с некоторыми ограничениями. Самолет летел на высоте около четырех километров.