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Специальный российский самолет пролетел над секретной «Зоной 51»

29.03.2019 12:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Специальный самолет российских ВКС Ту-154М пролетел над секретной базой ВВС США Эдвардс (Зона 51) в штате Невада, где испытываются новейшие американские летательные аппараты, сообщает The Drive.

Специальный российский самолет пролетел над секретной «Зоной 51»
Фото: wikipedia

Полет проходил в соответствии с договором об открытом небе. Также Ту-154М пролетел над полигонами Тонопа и Дагвей, базой ВВС «Крич», фортом Ирвин, станцией China Lake, которая специализируется на испытаниях беспилотников, и одним из американских заводов по сборке ядерного оружия в Юкку-Флэт.

Предназначенный для наблюдательных полетов Ту-154М оснащен оборудованием для фотосъемки и радиолокационного наблюдения с некоторыми ограничениями. Самолет летел на высоте около четырех километров.

 
 
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Специальный самолет российских ВКС Ту-154М пролетел над секретной базой ВВС США Эдвардс (Зона 51) в штате Невада, где испытываются новейшие американские летательные...
 
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