Редкий случай: из-за генетической мутации жительница Великобритании совсем не чувствует боли

Источник материала: IT.Tut.by

Из-за редкой генетической особенности жительница Великобритании приобрела «иммунитет» к боли. Историю Джо Кэмерон (Jo Cameron) рассказали в BBC.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Практически всю свою жизнь Джо не испытывала боли. Например, могла дотронуться до раскаленной печи и понять, что обожглась, только по запаху кожи. Впрочем, до 66 лет Джо была уверена, что ее низкий болевой порог — это норма.

Но несколько лет назад британке понадобилось обратиться к врачам из-за осложнений, вызванных остеоартритом, с деформацией суставов на обеих руках. Докторам пришлось сделать операцию с применением общей анестезии. Как правило, после такого вмешательства пациенты испытывают ощутимые боли, но Джо понадобилась лишь таблетка парацетамола.

За год до этого Джо перенесла операцию на бедренном суставе, которая также прошла без болей. Врачи предложили пациентке выяснить, с чем связана такая особенность ее организма, и отправили ее на обследование к специалистам из Королевского колледжа Лондона и Оксфордского университета.

«Мы обнаружили женщину с определенным генотипом, который снижает активность генов, которые уже считаются возможной мишенью для обезболивания и лечения тревожности», — сказал Джеймс Кокс, один из исследователей, уточняет N+1.

Авторы предполагают, что такое нарушение чувствительности к боли может встречаться и у других людей. То, что у описанной женщины это состояние обнаружили лишь в возрасте 66 лет, подчеркивает возможность недостаточной освещенности проблемы.