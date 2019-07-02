Вот почему слоны спят на боку, а коровы - на животе

Источник материала: IT.Tut.by

Вы могли замечать, что при отдыхе коровы всегда опираются на грудь и лежат на животе. В то же время чем крупнее животное, тем реже оно ложится, но даже если оно ляжет, то, скорее всего, на бок. Впрочем, есть и исключения. В своей работе команда биологов из Цюрихского университета (Швейцария) исследовала положение покоя млекопитающих, опубликовав результаты в Journal of Mammalogy. Об этом пишет Naked Science.



Фото: Christian Schiffmann

Дело в том, что у жвачных животных, таких как коровы, овцы, антилопы, олени и жирафы, кусочки пищи в желудке, которые нужно пережевать снова, сортируются при помощи гравитации. Чтобы процесс проходил гладко в любое время, желудок должен оставаться в одном и том же положении относительно силы тяжести, независимо от того, стоит животное или лежит. Вот почему коровы всегда лежат на своих животах и почти никогда — на боку.

В силу вышеперечисленного предполагалось, что животные, переваривающие пищу другим способом, с большей вероятностью будут лежать на боку. Чтобы исследовать связь между пищеварительной системой и положением для отдыха более детально, исследователи из Цюрихского университета наблюдали 250 млекопитающих в зоопарках более чем в 30 тысячах фазах отдыха.

Однако специалисты обнаружили, что их предположение было не совсем правильным. Наряду с другими факторами размер тела влияет на положение покоя животных больше, чем тип пищеварения. Маленькие животные с короткими ногами проводят много времени, лежа на груди: форма тела, например, капского дамана (вида афроазиатских млекопитающих) идеально подходит для этой позиции. По словам профессора Маркуса Клаусса (Marcus Clauss), чем короче расстояние от середины тела до земли, тем больше вероятность того, что животное уляжется на живот. В то же время чем крупнее животное, тем чаще оно будет полностью лежать на боку, так как это удобно для ног.

Вместе с тем есть и исключения: некоторые крупные животные отдыхают стоя. Лошади делают это гораздо чаще, чем их ближайшие родственники — тапиры и носороги. Отдыхая стоя, они «фиксируют» коленную чашечку на одной из задних ног, чтобы не напрягать мышцы. Верблюдовые — ламы и дромедары — иногда извергают часть содержимого желудка, как и жвачные животные, однако, в отличие от коров, время от времени могут лежать на боку и способны ненадолго прерывать пищеварительный процесс.

Из всех травоядных на боку чаще всего лежат слоны. Однако, чем старше слон, тем труднее ему снова встать, поэтому многие из них избегают этой позы. Поэтому важно, чтобы у слонов в зоопарках всегда были насыпи из песка: опираясь на них, возрастным животным легче встать. Если у животных нет такой возможности, они более склонны прислоняться к стенам, столбам или стволам деревьев.

В отличие от слонов, бегемоты остаются гибкими даже в старости и могут позволить себе лежать на боку. Кроме того, исследователи обнаружили, что грызуны иногда любят отдыхать сидя, а единственным исследованным животным, которое иногда лежит на спине, был большой рыжий кенгуру.

По словам ученых, грызуны из отряда дикобразообразных (Caviomorpha) никогда не использовали боковое лежачее положение, что может быть связано не только с размерами, формой тела или другими видовыми характеристиками, но и с взаимодействием гравитации и пищеварительных процессов. По тем же причинам кенгуровые никогда не лежат на животе: пропорции их задних конечностей препятствуют тому, чтобы эти животные достигли положения покоя, которое было бы сопоставимо с лежанием на груди у других видов.