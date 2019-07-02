Apple отказалась от выпуска коврика беспроводной зарядки AirPower

Источник материала: IT.Tut.by

Apple официально отменила проект коврика беспроводной зарядки AirPower. Компания принесла свои извинения всем, кто ждал устройство. Об этом сообщил вице-президент Apple по аппаратному обеспечению Дэна Риччио (Dan Riccio) в заявлении по электронной почте, пишет TJournal.



Фото: Apple

«После огромных усилий мы пришли к выводу, что AirPower не достигнет наших высоких стандартов, и отменили проект. Мы приносим извинения всем, кто ждал его выхода. Мы продолжаем верить, что будущее — в беспроводных технологиях, и продолжим продвигать их», — уточнил Дэн.

Apple не раскрыла конкретных причин отмены AirPower. Журналист TechCrunch Мэттью Панзарино предположил , что компания столкнулась с инженерными проблемами из-за слишком амбициозных планов на устройство и законов физики.

AirPower анонсировали в 2017 году вместе с iPhone X и Apple Watch Series 3. На презентации Apple обещала, что коврик сможет заряжать до трёх устройств одновременно вне зависимости от того, на какую область их положили. Он должен был выйти в 2018 году.

В июне 2018 года Bloomberg сообщил , что Apple столкнулась с трудностями и передвинула выход коврика на следующую осень. Однако в сентябре о коврике не вспомнили со сцены и убрали его упоминания с сайта компании.

Тогда же инсайдер Сонни Диксон сообщил, что Apple может отказаться от проекта из-за инженерных проблем. По данным его источников, устройство перегревалось, а это влияло на скорость зарядки устройств и приводило к перегрузке контроллера.

Кроме того, AirPower некорректно передавал данные о зарядке и уровне энергии. При этом красивая анимация была одним из основных элементов продвижения коврика.

Еще одной проблемой стала идея AirPower как устройства, которое может зарядить iPhone, часы и AirPods одновременно и вне зависимости от расположения устройств. Инженерам пришлось использовать плотную компоновку катушек, что приводило к другим проблемам, например, перегреву и неэффективности зарядки.

В январе 2019 года СМИ со ссылкой на подрядчиков Apple сообщили, что компания решила проблемы коврика и готова начать его производство. В феврале собеседники изданий утверждали, что AirPower выпустят вместе с iPad mini 5 и новыми AirPods.

В марте прогноз отчасти сбылся: Apple представила новый iPad mini и второе поколение AirPods. Помимо нового процессора, наушники получили футляр с функцией беспроводной зарядки. Журналисты решили, что следом Apple выпустит беспроводной коврик, однако этого так и не произошло.

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