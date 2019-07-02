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Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

30.03.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

26 марта Huawei показала новые флагманские смартфоны — P30 и P30 Pro. Совсем скоро гаджеты начнут продаваться в Беларуси, топовый Huawei P30 Pro оценили в 2399 рублей. Мы уже успели протестировать аппарат и делимся нашими полными впечатлениями о, наверное, одном из лучших камерофонов на сегодня.

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

«Аналогов пока нет»

Как и в прошлогоднем P20 Pro, основной упор в новом P30 Pro сделан на основную камеру Leica. Теперь она состоит из четырех модулей. Первый — 40 Мп (f/1.6), второй — суперширокоугольный, 20 Мп (f/2.2), третий перископ-телефото — 8 Мп (f/3.4). Четвертый — 3D ToF-модуль, использующийся для измерения глубины объектов в кадре.

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Интересно, что в основном фотодатчике используются не классическая RGB-гамма, а RYB — вместо зеленого пикселя теперь применяется желтый. По словам производителя, в сочетании с большой матрицей (1/1,78″) это позволяет делать фотографии на 40% ярче. А еще максимальное значение ISO составляет 409,600 — не каждый полнокадровый фотоаппарат может похвастаться подобным (правда, такой показатель получается программным способом).

Кроме того, на основной 40-мегапиксельной и 8-мегапиксельной телефотокамере есть оптическая стабилизация. В компании утверждают, что благодаря этому в связке с искусственным интеллектом (ИИ) фотографии при съемке «с рук» даже при недостатке света получаются не смазанными.

Ниже — серия фотографий, сделанных на Huawei P30 Pro при хорошем освещении и ночью с включенным ИИ

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Известный ресурс сравнения фотографий со смартфонов DxOMark оценил Huawei P30 Pro в 112 баллов — выше, чем конкурентов. С такой оценкой сложно не согласиться — снимки с P30 Pro получаются отличного качества, придраться к цветопередаче (в основном холодного оттенка), детализации или другим параметрам трудно.

Пару слов — о ночном режиме съемки. Обычно он активируется автоматически, но при необходимости режим можно вызвать самому в приложении камеры. Чаще всего функция срабатывает правильно: фотографии, сделанные при недостатке света (или даже совсем без него), получаются достаточно яркими и детализированными.

Но иногда автоматика промахивается с цветопередачей, делая ее немного неестественной. Но почти наверняка это программная ошибка, которую исправят в одном из обновлений прошивки. Ниже — пример фото, сделанного с включенным и отключенным «ночным режимом».

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Но главная фишка камеры P30 Pro — возможность 50-кратного цифрового, 10-кратного гибридного и 5-кратного оптического приближения. Диапазон зуммирования Huawei P30 Pro в эквиваленте составляет от 16 до 1350 миллиметров. 

Среди других флагманских смартфонов аналогов P30 Pro с похожими возможностями зуммирования пока нет. Недавно технологию 10-кратного увеличения фотографий показала компания Oppo, но дальше демонстрации прототипа (некоммерческого аппарата, купить который у простого пользователя не получится) дело пока не пошло.

Ниже — несколько фотографий, сделанных сначала на обычный модуль P30 Pro (1х), а после — на перископный телефотомодуль (5х — 10х):

1.

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

2.

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

3.

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro


Днем детализация фотографий с 10-кратным увеличением действительно практически не отличается от фотографий, сделанных в обычном режиме (1x). Причем это касается кадров, созданных как на улице, так и в помещении. Ночью ситуация немного меняется: увеличенные кадры получаются чуть менее резкими. Впрочем, даже такого результата большинство конкурентов показать пока не может.

А вот как выглядит фотография, сделанная в портретном режиме с применением ToF-модуля для измерения глубины кадра.

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

А вот так — в режиме «супермакро», предназначенном для фотографирования с небольшого расстояния (2,5 сантиметра).

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Наконец фотография с 32-мегапиксельной фронтальной камеры. При съемке мы включили все возможные «улучшалки» картинки вроде алгоритмов сглаживания кожи.

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Узнаваемый дизайн

Внешне Huawei P30 Pro не так уж и сильно отличается от прошлогоднего P20 Pro, и это хорошо.

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Между смартфонами чувствуется преемственность, и тем, кому нравился дизайн P20 Pro, наверняка придется по вкусу и новая «тридцатка». К тому же смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Благодаря этому Huawei P30 Pro выдерживает погружения в пресную воду на глубину до полутора метров на 20 минут.

Несмотря на большой 6,47-дюймовый дисплей (подробнее об экране немного позже), управлять P30 Pro получится даже одной рукой. Телефон достаточно узкий (73,4 миллиметра), за счет чего удобно помещается в ладони.

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Еще одна деталь — стеклянный корпус, немного загнутый с задней стороны. Чтобы случайно не уронить телефон, его лучше сразу поместить в чехол — комплектного кейса на первое время вполне хватит.

Из других особенностей — отсутствие 3,5-мм разъема для наушников. Подключать гарнитуру можно либо по USB-C (наушники с таким разъемом есть в комплекте поставки), либо по Bluetooth. А еще в P30 Pro отказались от выделенного разговорного динамика — голос собеседника излучает сам дисплей.

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

На сайте производителя говорится, что «вибрации экрана проецируются в ухо, за счет чего звук во время вызова становится громче». Проверить это сложно, но при обычном телефонном разговоре особых нареканий к качеству связи у нас не возникло — собеседника было слышно хорошо.

Единственный более-менее существенный минус подобного решения — отсутствие стереорежима, мультимедийный динамик одинарный. Спикер достаточно громкий, но не больше — использовать P30 Pro в качестве переносной колонки вряд ли получится.

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Еще один спорный момент — поддержка карт памяти формата nanoSD. Купить их сложнее, чем обычные microSD. Впрочем, объема встроенной памяти в 256 ГБ вряд ли не хватит обычному пользователю. Зато P30 Pro может одновременно работать сразу с двумя nanoSIM-картами.

Прекрасный, но не самый яркий дисплей

В Huawei P30 Pro установлен 6,47-дюймовый экран с OLED-матрицей производства BOE, разрешением 2340 на 1080 точек, поддержкой цветового охвата DCI-P3 и стандарта HDR10. В верхней части панели находится небольшой вырез в форме капельки.

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Серьезных проблем у экрана мы не заметили — цветопередача достаточно естественная, без «перекосов» в слишком насыщенные тона. Цветовая температура настраивается в параметрах, есть и режим защиты зрения при использовании смартфона в темноте. С четкостью картинки, проблем, ожидаемо, также нет.

Из небольших недостатков — не самая высокая яркость панели. В помещении при обычном комнатном освещении комфортно пользоваться экраном получается где-то на 70% яркости. На улице под солнцем ползунок приходится выкручивать до максимального значения, и даже в таком случае мелкие элементы вроде всплывающих уведомлений не всегда видны.

Разблокировка по лицу и сканер отпечатков пальцев в экране

Полгода назад Huawei представила Mate 20 Pro, в котором установила 3D-систему разблокировки по лицу пользователей. Обмануть ее достаточно сложно: смартфон каждый раз проводит объемное сканирование лица владельца, и только при совпадении множества точек активируется. Кроме того, такая система за счет ИК-излучателя отлично работает даже в полной темноте.

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

В новом Huawei P30 Pro от 3D-разблокировки отказались — в маленьком каплевидном вырезе в дисплее удалось разместить только фронтальную камеру, свободного пространства для других датчиков просто не оказалось. Впрочем, разблокировать P30 Pro по лицу все же можно — просто теперь система чуть менее безопасная.

При хорошем освещении на саму разблокировку при этом тратится меньше секунды — пользоваться функцией удобно. Но в темноте из-за отсутствия ИК-излучателя процесс распознавания пользователя уже не такой быстрый, как на Mate 20 Pro.

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Зато в сравнении с Mate 20 Pro ощутимо быстрее стал оптический сканер отпечатков пальцев, расположенный в нижней части экрана.

Он все еще медленнее обычных дактилоскопических сенсоров (не в экранах), но раздражения точно не вызывает: в смартфонах от конкурентов подэкранные сканеры работают не лучше. В общем, при желании сканером отпечатков в Huawei P30 Pro вполне можно пользоваться.

Производительность

Huawei P30 Pro работает на фирменном 7-нм процессоре Kirin 980 вместе с 8 ГБ оперативной памяти. В AnTuTu такая связка набирает около 300 тысяч баллов. Для сравнения: Samsung Galaxy S10+ в этом же тесте выдает 330 тысяч баллов, Xiaomi Mi 9 — почти 380 тысяч.

Но сказать, что P30 Pro страдает от недостатка мощности, точно нельзя. Все программы, включая «тяжелые» 3D-игры вроде PUBG, идут на максимальных настройках графики со стабильным fps, особых подтормаживаний в интерфейсе системы также незаметно. В общем, за мощность при покупке P30 Pro можно не волноваться.

Два дня без подзарядки

Емкость аккумулятора Huawei P30 Pro составляет 4200 мАч. Вместе с достаточно энергоэффективным процессором от полного заряда смартфон «живет» около полутора-двух суток (если особо не увлекаться играми или, например, навигацией).

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro
Устройство заряжается через порт USB-C

Наши наблюдения подтверждают результаты теста автономности западного техно-ресурса GSMArena, в котором P30 Pro набрал 100 часов. Для сравнения: результат Galaxy S10+ равняется 91 часу, iPhone Xs Max — 79 часам, Huawei Mate 20 Pro — 85 часам.

А еще в P30 Pro — одна из самых быстрых технологий подзарядки встроенной батареи на 40 Вт. От 0 до 70% смартфон через комплектный адаптер питания подзаряжается за полчаса, до 100% — немного больше часа.

В актив Huawei P30 Pro также входит поддержка беспроводной 15-ваттной зарядки и функция реверсивной подзарядки, позволяющая от корпуса смартфона заряжать другие гаджеты (например, некоторые беспроводные наушники).

Резюме

Huawei P30 Pro — наверное, один из лучших смартфонов для фотосъемки на сегодня. Благодаря четверной основной камере аппарат практически в любых условиях (днем, ночью, в помещениях при искусственном освещении) выдает прекрасные снимки.

Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Технология 10-кратного зуммирования без потери качества также работает без нареканий — в большинстве случаев увеличенные фотографии получаются достаточно детализированными, почти не отличаются от обычных кадров по четкости и лишь при фотографировании ночью становятся чуть более «шумными».

Из других плюсов P30 Pro — защита от воды и пыли по стандарту IP68, выдающаяся автономность (до двух дней без подключения к розетке) и очень быстрая подзарядка через комплектный адаптер питания.

Несмотря на не самую высокую максимальную яркость, дисплей P30 Pro хочется похвалить: цветопередачей панели наверняка останется довольно большинство пользователей. Производительности также с запасом хватит для того, чтобы в ближайший год-два не задумываться о проблемах с запуском любых приложений.

К спорным моментам отнесем поддержку карт памяти nanoSD, купить которые до сих пор достаточно сложно, а также одинарный мультимедийный динамик — на роль переносной колонки P30 Pro явно не тянет. Встроенный в экран разговорный спикер назвать очень важной инновацией сложно — собеседника через него слышно неплохо, но и с обычным спикером проблем наверняка бы не возникло.

Huawei P30 Pro начнется продаваться в Беларуси с 13 апреля за 2399 рублей. Среди основных конкурентов — Samsung Galaxy S10+ (обзор) и iPhone Xs Max (обзор). Последние два аппарата в официальной продаже, соответственно, стоят 2599 и 3189 рублей.

За предоставленный на тест смартфон благодарим белорусское представительство компании Huawei. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на результаты тестирования.

Смотрите, сколько в наших-интернет магазинах стоят другие флагманы Huawei:

 
 
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26 марта Huawei показала новые флагманские смартфоны — P30 и P30 Pro. Совсем скоро гаджеты начнут продаваться в Беларуси, топовый Huawei P30 Pro оценили в 2399 рублей. Мы уже...
 
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