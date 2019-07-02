Один из лучших камерофонов на сегодня. Самый полный обзор Huawei P30 Pro

Источник материала: IT.Tut.by

26 марта Huawei показала новые флагманские смартфоны — P30 и P30 Pro. Совсем скоро гаджеты начнут продаваться в Беларуси, топовый Huawei P30 Pro оценили в 2399 рублей. Мы уже успели протестировать аппарат и делимся нашими полными впечатлениями о, наверное, одном из лучших камерофонов на сегодня.





«Аналогов пока нет»

Как и в прошлогоднем P20 Pro, основной упор в новом P30 Pro сделан на основную камеру Leica. Теперь она состоит из четырех модулей. Первый — 40 Мп (f/1.6), второй — суперширокоугольный, 20 Мп (f/2.2), третий перископ-телефото — 8 Мп (f/3.4). Четвертый — 3D ToF-модуль, использующийся для измерения глубины объектов в кадре.





Интересно, что в основном фотодатчике используются не классическая RGB-гамма, а RYB — вместо зеленого пикселя теперь применяется желтый. По словам производителя, в сочетании с большой матрицей (1/1,78″) это позволяет делать фотографии на 40% ярче. А еще максимальное значение ISO составляет 409,600 — не каждый полнокадровый фотоаппарат может похвастаться подобным (правда, такой показатель получается программным способом).

Кроме того, на основной 40-мегапиксельной и 8-мегапиксельной телефотокамере есть оптическая стабилизация. В компании утверждают, что благодаря этому в связке с искусственным интеллектом (ИИ) фотографии при съемке «с рук» даже при недостатке света получаются не смазанными.

Ниже — серия фотографий, сделанных на Huawei P30 Pro при хорошем освещении и ночью с включенным ИИ













































Известный ресурс сравнения фотографий со смартфонов DxOMark оценил Huawei P30 Pro в 112 баллов — выше, чем конкурентов. С такой оценкой сложно не согласиться — снимки с P30 Pro получаются отличного качества, придраться к цветопередаче (в основном холодного оттенка), детализации или другим параметрам трудно.

Пару слов — о ночном режиме съемки. Обычно он активируется автоматически, но при необходимости режим можно вызвать самому в приложении камеры. Чаще всего функция срабатывает правильно: фотографии, сделанные при недостатке света (или даже совсем без него), получаются достаточно яркими и детализированными.

Но иногда автоматика промахивается с цветопередачей, делая ее немного неестественной. Но почти наверняка это программная ошибка, которую исправят в одном из обновлений прошивки. Ниже — пример фото, сделанного с включенным и отключенным «ночным режимом».









Но главная фишка камеры P30 Pro — возможность 50-кратного цифрового, 10-кратного гибридного и 5-кратного оптического приближения. Диапазон зуммирования Huawei P30 Pro в эквиваленте составляет от 16 до 1350 миллиметров.

Среди других флагманских смартфонов аналогов P30 Pro с похожими возможностями зуммирования пока нет. Недавно технологию 10-кратного увеличения фотографий показала компания Oppo, но дальше демонстрации прототипа (некоммерческого аппарата, купить который у простого пользователя не получится) дело пока не пошло.

Ниже — несколько фотографий, сделанных сначала на обычный модуль P30 Pro (1х), а после — на перископный телефотомодуль (5х — 10х):

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Днем детализация фотографий с 10-кратным увеличением действительно практически не отличается от фотографий, сделанных в обычном режиме (1x). Причем это касается кадров, созданных как на улице, так и в помещении. Ночью ситуация немного меняется: увеличенные кадры получаются чуть менее резкими. Впрочем, даже такого результата большинство конкурентов показать пока не может.

А вот как выглядит фотография, сделанная в портретном режиме с применением ToF-модуля для измерения глубины кадра.





А вот так — в режиме «супермакро», предназначенном для фотографирования с небольшого расстояния (2,5 сантиметра).





Наконец фотография с 32-мегапиксельной фронтальной камеры. При съемке мы включили все возможные «улучшалки» картинки вроде алгоритмов сглаживания кожи.





Узнаваемый дизайн

Внешне Huawei P30 Pro не так уж и сильно отличается от прошлогоднего P20 Pro, и это хорошо.





Между смартфонами чувствуется преемственность, и тем, кому нравился дизайн P20 Pro, наверняка придется по вкусу и новая «тридцатка». К тому же смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Благодаря этому Huawei P30 Pro выдерживает погружения в пресную воду на глубину до полутора метров на 20 минут.

Несмотря на большой 6,47-дюймовый дисплей (подробнее об экране немного позже), управлять P30 Pro получится даже одной рукой. Телефон достаточно узкий (73,4 миллиметра), за счет чего удобно помещается в ладони.





Еще одна деталь — стеклянный корпус, немного загнутый с задней стороны. Чтобы случайно не уронить телефон, его лучше сразу поместить в чехол — комплектного кейса на первое время вполне хватит.

Из других особенностей — отсутствие 3,5-мм разъема для наушников. Подключать гарнитуру можно либо по USB-C (наушники с таким разъемом есть в комплекте поставки), либо по Bluetooth. А еще в P30 Pro отказались от выделенного разговорного динамика — голос собеседника излучает сам дисплей.





На сайте производителя говорится, что «вибрации экрана проецируются в ухо, за счет чего звук во время вызова становится громче». Проверить это сложно, но при обычном телефонном разговоре особых нареканий к качеству связи у нас не возникло — собеседника было слышно хорошо.

Единственный более-менее существенный минус подобного решения — отсутствие стереорежима, мультимедийный динамик одинарный. Спикер достаточно громкий, но не больше — использовать P30 Pro в качестве переносной колонки вряд ли получится.





Еще один спорный момент — поддержка карт памяти формата nanoSD. Купить их сложнее, чем обычные microSD. Впрочем, объема встроенной памяти в 256 ГБ вряд ли не хватит обычному пользователю. Зато P30 Pro может одновременно работать сразу с двумя nanoSIM-картами.

Прекрасный, но не самый яркий дисплей

В Huawei P30 Pro установлен 6,47-дюймовый экран с OLED-матрицей производства BOE, разрешением 2340 на 1080 точек, поддержкой цветового охвата DCI-P3 и стандарта HDR10. В верхней части панели находится небольшой вырез в форме капельки.





Серьезных проблем у экрана мы не заметили — цветопередача достаточно естественная, без «перекосов» в слишком насыщенные тона. Цветовая температура настраивается в параметрах, есть и режим защиты зрения при использовании смартфона в темноте. С четкостью картинки, проблем, ожидаемо, также нет.

Из небольших недостатков — не самая высокая яркость панели. В помещении при обычном комнатном освещении комфортно пользоваться экраном получается где-то на 70% яркости. На улице под солнцем ползунок приходится выкручивать до максимального значения, и даже в таком случае мелкие элементы вроде всплывающих уведомлений не всегда видны.

Разблокировка по лицу и сканер отпечатков пальцев в экране

Полгода назад Huawei представила Mate 20 Pro, в котором установила 3D-систему разблокировки по лицу пользователей. Обмануть ее достаточно сложно: смартфон каждый раз проводит объемное сканирование лица владельца, и только при совпадении множества точек активируется. Кроме того, такая система за счет ИК-излучателя отлично работает даже в полной темноте.





В новом Huawei P30 Pro от 3D-разблокировки отказались — в маленьком каплевидном вырезе в дисплее удалось разместить только фронтальную камеру, свободного пространства для других датчиков просто не оказалось. Впрочем, разблокировать P30 Pro по лицу все же можно — просто теперь система чуть менее безопасная.

При хорошем освещении на саму разблокировку при этом тратится меньше секунды — пользоваться функцией удобно. Но в темноте из-за отсутствия ИК-излучателя процесс распознавания пользователя уже не такой быстрый, как на Mate 20 Pro.





Зато в сравнении с Mate 20 Pro ощутимо быстрее стал оптический сканер отпечатков пальцев, расположенный в нижней части экрана.

Он все еще медленнее обычных дактилоскопических сенсоров (не в экранах), но раздражения точно не вызывает: в смартфонах от конкурентов подэкранные сканеры работают не лучше. В общем, при желании сканером отпечатков в Huawei P30 Pro вполне можно пользоваться.

Производительность

Huawei P30 Pro работает на фирменном 7-нм процессоре Kirin 980 вместе с 8 ГБ оперативной памяти. В AnTuTu такая связка набирает около 300 тысяч баллов. Для сравнения: Samsung Galaxy S10+ в этом же тесте выдает 330 тысяч баллов, Xiaomi Mi 9 — почти 380 тысяч.

Но сказать, что P30 Pro страдает от недостатка мощности, точно нельзя. Все программы, включая «тяжелые» 3D-игры вроде PUBG, идут на максимальных настройках графики со стабильным fps, особых подтормаживаний в интерфейсе системы также незаметно. В общем, за мощность при покупке P30 Pro можно не волноваться.

Два дня без подзарядки

Емкость аккумулятора Huawei P30 Pro составляет 4200 мАч. Вместе с достаточно энергоэффективным процессором от полного заряда смартфон «живет» около полутора-двух суток (если особо не увлекаться играми или, например, навигацией).



Устройство заряжается через порт USB-C

Наши наблюдения подтверждают результаты теста автономности западного техно-ресурса GSMArena, в котором P30 Pro набрал 100 часов. Для сравнения: результат Galaxy S10+ равняется 91 часу, iPhone Xs Max — 79 часам, Huawei Mate 20 Pro — 85 часам.

А еще в P30 Pro — одна из самых быстрых технологий подзарядки встроенной батареи на 40 Вт. От 0 до 70% смартфон через комплектный адаптер питания подзаряжается за полчаса, до 100% — немного больше часа.

В актив Huawei P30 Pro также входит поддержка беспроводной 15-ваттной зарядки и функция реверсивной подзарядки, позволяющая от корпуса смартфона заряжать другие гаджеты (например, некоторые беспроводные наушники).

Резюме

Huawei P30 Pro — наверное, один из лучших смартфонов для фотосъемки на сегодня. Благодаря четверной основной камере аппарат практически в любых условиях (днем, ночью, в помещениях при искусственном освещении) выдает прекрасные снимки.





Технология 10-кратного зуммирования без потери качества также работает без нареканий — в большинстве случаев увеличенные фотографии получаются достаточно детализированными, почти не отличаются от обычных кадров по четкости и лишь при фотографировании ночью становятся чуть более «шумными».

Из других плюсов P30 Pro — защита от воды и пыли по стандарту IP68, выдающаяся автономность (до двух дней без подключения к розетке) и очень быстрая подзарядка через комплектный адаптер питания.

Несмотря на не самую высокую максимальную яркость, дисплей P30 Pro хочется похвалить: цветопередачей панели наверняка останется довольно большинство пользователей. Производительности также с запасом хватит для того, чтобы в ближайший год-два не задумываться о проблемах с запуском любых приложений.

К спорным моментам отнесем поддержку карт памяти nanoSD, купить которые до сих пор достаточно сложно, а также одинарный мультимедийный динамик — на роль переносной колонки P30 Pro явно не тянет. Встроенный в экран разговорный спикер назвать очень важной инновацией сложно — собеседника через него слышно неплохо, но и с обычным спикером проблем наверняка бы не возникло.

Huawei P30 Pro начнется продаваться в Беларуси с 13 апреля за 2399 рублей. Среди основных конкурентов — Samsung Galaxy S10+ ( обзор ) и iPhone Xs Max ( обзор ). Последние два аппарата в официальной продаже, соответственно, стоят 2599 и 3189 рублей.

За предоставленный на тест смартфон благодарим белорусское представительство компании Huawei . Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на результаты тестирования.

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